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Награждены победители окружного этапа конкурса "Экспортер года"

Награждены победители окружного этапа конкурса "Экспортер года" - РИА Новости, 27.08.2024

Награждены победители окружного этапа конкурса "Экспортер года"

Торжественная церемония награждения победителей и призеров окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди субъектов Северо-Западного федерального... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T19:58

2024-08-27T19:58

2024-08-27T19:58

экономика

россия

светлогорск

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей и призеров окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди субъектов Северо-Западного федерального округа прошла 27 августа в "Янтарь Холле" в Светлогорске (Калининградская область), сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."На церемонии были отмечены достижения 44 призеров премии в 19 номинациях, подтвердивших свой статус лидеров экспортной деятельности округа", - говорится в сообщении.Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Награды лучшим экспортерам Северо-Запада вручили представители Группы Российского экспортного центра, правительства Калининградской и Новгородской областей, а также федеральных ведомств и деловых объединений."Быть экспортером непросто, но престижно. И приятно, что среди "Экспортеров года" есть как знакомые лица, которые с каждым годом улучшают свои экспортные результаты, так и новые имена. Вы продолжаете упорно работать, даже несмотря на трудности. Российский экспортный центр всегда рядом, готов поддержать вас на каждом этапе этого важного пути. Желаю всем дальнейших успехов!", - сказал старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков, обращаясь к призерам премии.Отметим, за 2023 год компаниям СЗФО со стороны Группы РЭЦ было оказано более 8 тысяч услуг. Поддержку получили свыше 2,5 тысячи предприятий. Объём поддержанного экспорта превысил 3 миллиарда долларов."Экспортеры в настоящее время сталкиваются с серьезными вызовами. Многим из них приходится преодолевать такие препятствия, как проблемы с транзакциями, логистические ограничения, изменения в визовых процессах и условиях оплаты. Успешный экспорт требует умения преодолевать эти трудности, демонстрировать устойчивость и способность адаптироваться к постоянно меняющейся рыночной динамике. Несмотря на препятствия, наши экспортеры продолжают вносить значительный вклад в экономическое развитие региона, предлагая продукцию, которая успешно конкурирует на международных рынках", - отметил вице-премьер правительства Калининградской области Дмитрий Кусков.В рамках награждения победителей также состоялась пленарная дискуссия "Национальные бренды: новые горизонты для экспорта" с участие представителей органов власти различного уровня и бизнес-сообщества. Представители РЭЦ также провели мастер-класс по цифровым решениям в экспорте. На мероприятии экспортерам презентовали возможности государственной платформы "Мой экспорт". Сейчас в экосистеме зарегистрировано более 3,7 тысячи компаний Северо-Западного федерального округа. Платформа предоставляет широкий спектр услуг, помогая экспортерам решать разнообразные задачи, от поиска новых рынков до получения финансовой поддержки. За время ее работы пользователям оказано свыше 100 тысяч услуг. В числе лидеров по использованию платформы "Мой экспорт" выделились Калининградская область, Санкт-Петербург и Архангельская область, демонстрируя активное включение в цифровизацию экспортной деятельности.Напомним, имена победителей окружного этапа Всероссийского конкурса "Экспортер года" среди субъектов Северо-Западного федерального округа стали известны 8 августа. Среди компаний, занявших первое место по итогам окружных этапов, будут отобраны лучшие экспортеры страны, чьи имена назовут 14 октября на форуме "Сделано в России".Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

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экономика, россия, светлогорск