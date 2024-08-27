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СМИ: защищавший УПЦ депутат Рады нелегально пересек границу с Молдовой - РИА Новости, 27.08.2024
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02:14 27.08.2024 (обновлено: 02:22 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/stranaua-1968639491.html
СМИ: защищавший УПЦ депутат Рады нелегально пересек границу с Молдовой
СМИ: защищавший УПЦ депутат Рады нелегально пересек границу с Молдовой - РИА Новости, 27.08.2024
СМИ: защищавший УПЦ депутат Рады нелегально пересек границу с Молдовой
Украинские СМИ утверждают, что защищавший интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) депутат Верховной рады Артем Дмитрук мог улететь в Лондон... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T02:14
2024-08-27T02:22
украина
рим
лондон
верховная рада украины
страна.ua
рбк (медиагруппа)
ситуация вокруг упц
в мире
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украинские СМИ утверждают, что защищавший интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) депутат Верховной рады Артем Дмитрук мог улететь в Лондон или Стамбул из Рима. "Нардеп Дмитрук нелегально перешел через границу с Молдовой, откуда затем вылетел в Рим, а оттуда либо в Лондон, либо в Стамбул", - пишет издание "Страна.ua". Ссылаясь на материал "Украинской правды", издание указывает, что, по данным базы украинских пограничников, депутат Украину не покидал, но, по данным источников, он якобы нелегально пересек границу с Молдавией пешком в пункте пропуска "Паланка" 24 августа. СМИ утверждают, что после этого Дмитрук попросил защиты, и ему предоставили временное убежище на период рассмотрения его дела, однако депутат из полицейского участка якобы сразу же направился в Кишинев. В это время, пишут СМИ, молдавские правоохранители уже получили запрос от Украины на задержание Дмитрука, но, поскольку у запроса не было правовых оснований, депутат смог сесть на самолет и покинуть Молдову, улетев в Рим. Как отмечается, по данным одних источников СМИ, Дмитрук из Рима якобы сразу же направился в Лондон, а другие же говорят, что в Стамбул. Офис генпрокурора Украины 25 августа сообщил, что предъявил обвинение депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. Агентство РБК-Украина сообщило, что речь идет об Артеме Дмитруке. Сам Дмитрук назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, по его мнению, таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом. Позже госбюро расследований заявило, что завело против депутата дело по факту незаконного пересечения границы. В понедельник Дмитрук заявил о попытке похищения его семьи в Европе. Ранее Дмитрук неоднократно освещал притеснения УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете. Верховная рада Украины ранее приняла законопроект "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ". Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. У УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".
https://ria.ru/20240825/khram-1968379864.html
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украина, рим, лондон, верховная рада украины, страна.ua, рбк (медиагруппа), ситуация вокруг упц, в мире
Украина, Рим, Лондон, Верховная Рада Украины, Страна.ua, РБК (медиагруппа), Ситуация вокруг УПЦ, В мире
СМИ: защищавший УПЦ депутат Рады нелегально пересек границу с Молдовой

"Страна.ua": защищавший УПЦ нардеп Дмитрук нелегально пересек границу с Молдовой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украинские СМИ утверждают, что защищавший интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) депутат Верховной рады Артем Дмитрук мог улететь в Лондон или Стамбул из Рима.
"Нардеп Дмитрук нелегально перешел через границу с Молдовой, откуда затем вылетел в Рим, а оттуда либо в Лондон, либо в Стамбул", - пишет издание "Страна.ua".
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25 августа, 17:28
Ссылаясь на материал "Украинской правды", издание указывает, что, по данным базы украинских пограничников, депутат Украину не покидал, но, по данным источников, он якобы нелегально пересек границу с Молдавией пешком в пункте пропуска "Паланка" 24 августа.
СМИ утверждают, что после этого Дмитрук попросил защиты, и ему предоставили временное убежище на период рассмотрения его дела, однако депутат из полицейского участка якобы сразу же направился в Кишинев. В это время, пишут СМИ, молдавские правоохранители уже получили запрос от Украины на задержание Дмитрука, но, поскольку у запроса не было правовых оснований, депутат смог сесть на самолет и покинуть Молдову, улетев в Рим. Как отмечается, по данным одних источников СМИ, Дмитрук из Рима якобы сразу же направился в Лондон, а другие же говорят, что в Стамбул.
Офис генпрокурора Украины 25 августа сообщил, что предъявил обвинение депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. Агентство РБК-Украина сообщило, что речь идет об Артеме Дмитруке. Сам Дмитрук назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, по его мнению, таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом. Позже госбюро расследований заявило, что завело против депутата дело по факту незаконного пересечения границы. В понедельник Дмитрук заявил о попытке похищения его семьи в Европе.
Ранее Дмитрук неоднократно освещал притеснения УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.
Верховная рада Украины ранее приняла законопроект "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ". Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. У УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".
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25 августа, 13:23
 
УкраинаРимЛондонВерховная Рада УкраиныСтрана.uaРБК (медиагруппа)Ситуация вокруг УПЦВ мире
 
 
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