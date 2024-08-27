https://ria.ru/20240827/ssha-1968681619.html

США нарастят поставки Украине энергетического оборудования Украине

США нарастят поставки Украине энергетического оборудования Украине - РИА Новости, 27.08.2024

США нарастят поставки Украине энергетического оборудования Украине

США наращивают поставки энергетического оборудования Украине для ремонта ее поврежденных систем, говорится в заявлении Белого дома. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T10:42

2024-08-27T10:42

2024-08-27T10:42

украина

сша

герман галущенко

укрэнерго

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927858057_0:303:3104:2048_1920x0_80_0_0_5be5704f33b04bd74c1a1327293447f4.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. США наращивают поставки энергетического оборудования Украине для ремонта ее поврежденных систем, говорится в заявлении Белого дома. "США также наращивают поставки энергетического оборудования в Украину для ремонта ее систем и повышения устойчивости энергосистемы Украины", - говорится в заявлении. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.

https://ria.ru/20240602/ukraina-1949977952.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, герман галущенко, укрэнерго, в мире