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США нарастят поставки Украине энергетического оборудования Украине - РИА Новости, 27.08.2024
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10:42 27.08.2024
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США нарастят поставки Украине энергетического оборудования Украине
США нарастят поставки Украине энергетического оборудования Украине - РИА Новости, 27.08.2024
США нарастят поставки Украине энергетического оборудования Украине
США наращивают поставки энергетического оборудования Украине для ремонта ее поврежденных систем, говорится в заявлении Белого дома. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T10:42
2024-08-27T10:42
украина
сша
герман галущенко
укрэнерго
в мире
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. США наращивают поставки энергетического оборудования Украине для ремонта ее поврежденных систем, говорится в заявлении Белого дома. "США также наращивают поставки энергетического оборудования в Украину для ремонта ее систем и повышения устойчивости энергосистемы Украины", - говорится в заявлении. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
https://ria.ru/20240602/ukraina-1949977952.html
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украина, сша, герман галущенко, укрэнерго, в мире
Украина, США, Герман Галущенко, Укрэнерго, В мире
США нарастят поставки Украине энергетического оборудования Украине

Белый дом: США наращивают поставки энергетического оборудования Украине

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. США наращивают поставки энергетического оборудования Украине для ремонта ее поврежденных систем, говорится в заявлении Белого дома.
"США также наращивают поставки энергетического оборудования в Украину для ремонта ее систем и повышения устойчивости энергосистемы Украины", - говорится в заявлении.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
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