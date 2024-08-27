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Курская группировка сил получила дополнительные средства связи
Курская группировка сил получила дополнительные средства связи - РИА Новости, 27.08.2024
Курская группировка сил получила дополнительные средства связи
Двадцать один вопрос из 39 поступивших от оперштаба Курской области решен, группировка получила дополнительные средства связи, сообщило во вторник Минобороны РФ РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T10:29
2024-08-27T10:29
2024-08-27T10:29
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Двадцать один вопрос из 39 поступивших от оперштаба Курской области решен, группировка получила дополнительные средства связи, сообщило во вторник Минобороны РФ в Telegram-канале. "От оперативного штаба Курской области поступило 39 запросов. Двадцать один вопрос решен. Новые поступившие - в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств связи", - говорится в сообщении. От оперштабов Белгородской и Брянской областей новых запросов не поступало. Уточняется, что всего на данный момент в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий трех областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 55 вопросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы. Запросы принимаются 24/7. Оперативная группа отрабатывает их в суточный срок. При невозможности решения направляется срочный доклад министру обороны, добавили в оборонном ведомстве.
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безопасность, здоровье - общество, курская область, россия, брянская область
Безопасность, Здоровье - Общество, Курская область, Россия, Брянская область
Курская группировка сил получила дополнительные средства связи
Минобороны: по запросу курского оперштаба в регион доставлены допсредства свящи