https://ria.ru/20240827/sredstva-1968678632.html

Курская группировка сил получила дополнительные средства связи

Курская группировка сил получила дополнительные средства связи - РИА Новости, 27.08.2024

Курская группировка сил получила дополнительные средства связи

Двадцать один вопрос из 39 поступивших от оперштаба Курской области решен, группировка получила дополнительные средства связи, сообщило во вторник Минобороны РФ РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T10:29

2024-08-27T10:29

2024-08-27T10:29

безопасность

здоровье - общество

курская область

россия

брянская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_170:635:1320:1282_1920x0_80_0_0_57f5d6426113f6944836616846c6a775.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Двадцать один вопрос из 39 поступивших от оперштаба Курской области решен, группировка получила дополнительные средства связи, сообщило во вторник Минобороны РФ в Telegram-канале. "От оперативного штаба Курской области поступило 39 запросов. Двадцать один вопрос решен. Новые поступившие - в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств связи", - говорится в сообщении. От оперштабов Белгородской и Брянской областей новых запросов не поступало. Уточняется, что всего на данный момент в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий трех областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 55 вопросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы. Запросы принимаются 24/7. Оперативная группа отрабатывает их в суточный срок. При невозможности решения направляется срочный доклад министру обороны, добавили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240825/vooruzheniya-1968330301.html

курская область

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, здоровье - общество, курская область, россия, брянская область