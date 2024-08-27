Рейтинг@Mail.ru
Курская группировка сил получила дополнительные средства связи - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/sredstva-1968678632.html
Курская группировка сил получила дополнительные средства связи
Курская группировка сил получила дополнительные средства связи - РИА Новости, 27.08.2024
Курская группировка сил получила дополнительные средства связи
Двадцать один вопрос из 39 поступивших от оперштаба Курской области решен, группировка получила дополнительные средства связи, сообщило во вторник Минобороны РФ РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T10:29
2024-08-27T10:29
безопасность
здоровье - общество
курская область
россия
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_170:635:1320:1282_1920x0_80_0_0_57f5d6426113f6944836616846c6a775.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Двадцать один вопрос из 39 поступивших от оперштаба Курской области решен, группировка получила дополнительные средства связи, сообщило во вторник Минобороны РФ в Telegram-канале. "От оперативного штаба Курской области поступило 39 запросов. Двадцать один вопрос решен. Новые поступившие - в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств связи", - говорится в сообщении. От оперштабов Белгородской и Брянской областей новых запросов не поступало. Уточняется, что всего на данный момент в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий трех областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 55 вопросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы. Запросы принимаются 24/7. Оперативная группа отрабатывает их в суточный срок. При невозможности решения направляется срочный доклад министру обороны, добавили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240825/vooruzheniya-1968330301.html
курская область
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_173:604:1078:1282_1920x0_80_0_0_5a347cd66fbd99ba8c598c247d24e366.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, здоровье - общество, курская область, россия, брянская область
Безопасность, Здоровье - Общество, Курская область, Россия, Брянская область
Курская группировка сил получила дополнительные средства связи

Минобороны: по запросу курского оперштаба в регион доставлены допсредства свящи

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Двадцать один вопрос из 39 поступивших от оперштаба Курской области решен, группировка получила дополнительные средства связи, сообщило во вторник Минобороны РФ в Telegram-канале.
"От оперативного штаба Курской области поступило 39 запросов. Двадцать один вопрос решен. Новые поступившие - в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств связи", - говорится в сообщении.
От оперштабов Белгородской и Брянской областей новых запросов не поступало.
Уточняется, что всего на данный момент в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий трех областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 55 вопросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы.
Запросы принимаются 24/7. Оперативная группа отрабатывает их в суточный срок. При невозможности решения направляется срочный доклад министру обороны, добавили в оборонном ведомстве.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Военные в Курской области получили дополнительное вооружение
25 августа, 10:33
 
БезопасностьЗдоровье - ОбществоКурская областьРоссияБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала