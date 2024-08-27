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В Крыму расширили список участников СВО, имеющих право на земельный участок - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:58 27.08.2024 (обновлено: 17:59 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/spisok-1968815635.html
В Крыму расширили список участников СВО, имеющих право на земельный участок
В Крыму расширили список участников СВО, имеющих право на земельный участок - РИА Новости, 27.08.2024
В Крыму расширили список участников СВО, имеющих право на земельный участок
В Крыму расширили список участников специальной военной операции, имеющих право на получение бесплатного земельного участка, сообщила вице-премьер крымского... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:58
2024-08-27T17:59
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. В Крыму расширили список участников специальной военной операции, имеющих право на получение бесплатного земельного участка, сообщила вице-премьер крымского правительства Анна Анюхина. В Крыму бесплатные земельные участки начали выдавать с апреля 2023 года. Претендовать на них ранее могли только участники спецоперации, проживающие в крымском регионе. "Внесенные изменения в законодательство предписывают, что лица, которые заключили в военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу по контракту, расположенных на территории Республики Крым, контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации для выполнения задач специальной военной операции, имеют право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно", - приводит слова Анюхиной пресс-служба правительства. Соответствующие изменения внесены в республиканский закон. Таким образом, по информации правительства, граждане, независимо от места регистрации и проживания на территории России, после заключения контракта в военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу по контракту на территории Крыма в рамках СВО теперь также смогут получить земельный участок.
https://ria.ru/20240820/pravitelstvo-1967301566.html
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республика крым, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, Общество
В Крыму расширили список участников СВО, имеющих право на земельный участок

Анюхина: в Крыму расширили список бойцов СВО, имеющих право на земельный участок

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. В Крыму расширили список участников специальной военной операции, имеющих право на получение бесплатного земельного участка, сообщила вице-премьер крымского правительства Анна Анюхина.
В Крыму бесплатные земельные участки начали выдавать с апреля 2023 года. Претендовать на них ранее могли только участники спецоперации, проживающие в крымском регионе.
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"Внесенные изменения в законодательство предписывают, что лица, которые заключили в военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу по контракту, расположенных на территории Республики Крым, контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации для выполнения задач специальной военной операции, имеют право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно", - приводит слова Анюхиной пресс-служба правительства.
Соответствующие изменения внесены в республиканский закон.
Таким образом, по информации правительства, граждане, независимо от места регистрации и проживания на территории России, после заключения контракта в военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу по контракту на территории Крыма в рамках СВО теперь также смогут получить земельный участок.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымРоссияОбщество
 
 
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