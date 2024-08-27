https://ria.ru/20240827/spisok-1968815635.html

В Крыму расширили список участников СВО, имеющих право на земельный участок

В Крыму расширили список участников СВО, имеющих право на земельный участок - РИА Новости, 27.08.2024

В Крыму расширили список участников СВО, имеющих право на земельный участок

В Крыму расширили список участников специальной военной операции, имеющих право на получение бесплатного земельного участка, сообщила вице-премьер крымского... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:58

2024-08-27T17:58

2024-08-27T17:59

специальная военная операция на украине

республика крым

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937290939_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2db97a0b4025f7890eb455ffbf28a982.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. В Крыму расширили список участников специальной военной операции, имеющих право на получение бесплатного земельного участка, сообщила вице-премьер крымского правительства Анна Анюхина. В Крыму бесплатные земельные участки начали выдавать с апреля 2023 года. Претендовать на них ранее могли только участники спецоперации, проживающие в крымском регионе. "Внесенные изменения в законодательство предписывают, что лица, которые заключили в военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу по контракту, расположенных на территории Республики Крым, контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации для выполнения задач специальной военной операции, имеют право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно", - приводит слова Анюхиной пресс-служба правительства. Соответствующие изменения внесены в республиканский закон. Таким образом, по информации правительства, граждане, независимо от места регистрации и проживания на территории России, после заключения контракта в военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу по контракту на территории Крыма в рамках СВО теперь также смогут получить земельный участок.

https://ria.ru/20240820/pravitelstvo-1967301566.html

https://ria.ru/20240730/gosduma-1962960006.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, россия, общество