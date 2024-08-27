https://ria.ru/20240827/spetsoperatsiya-1968800243.html

Спецоперация, 27 августа: ВСУ потеряли до 400 человек в Курской области

Спецоперация, 27 августа: ВСУ потеряли до 400 человек в Курской области - РИА Новости, 27.08.2024

Спецоперация, 27 августа: ВСУ потеряли до 400 человек в Курской области

Подразделения российской группировки "Центр" освободили населенный пункт Орловка в ДНР, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:02

2024-08-27T17:02

2024-08-27T17:03

специальная военная операция на украине

верховная рада украины

организация по запрещению химического оружия

игорь кириллов

сергей лебедев

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Центр" освободили населенный пункт Орловка в ДНР, сообщило во вторник Минобороны РФ. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили четыре ракеты "Точка-У", три авиабомбы Hammer и 31 беспилотник, запущенные Украиной, сообщило Минобороны. Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2145 человек, 12 танков и других боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 28 единиц специальной военной автомобильной техники, следует из сводки министерства. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал ситуацию для ВСУ под Красноармейском (украинское название - Покровск) в ДНР катастрофической. Бои в Курском приграничьеКомандир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил об окончательной зачистке от ВСУ и взятии под контроль курских населенных пунктов Нижняя Паровая и Нечаев. По его словам, противник в Курской области напирал весь день, но потерял большое количество личного состава. Потери украинских войск за сутки на курском направлении составили до 400 человек и 30 единиц бронетехники, сообщило Минобороны. Отражены 11 украинских атак в направлении населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное, Малая Локня. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что последствия причастности США к атакам ВСУ в Курской области могут быть гораздо более серьезными, чем были до настоящего момента. Атаки ВСУ на российские регионыДежурные средства ПВО в ночь на вторник уничтожили три беспилотника над Белгородской и два - над Курской областями, сообщило Минобороны РФ. В течение дня, по данным министерства, было сбито еще 4 БПЛА над Белгородской областью. Ребенок погиб, еще четыре члена той же семьи пострадали при атаке БПЛА по гражданскому автомобилю на подъезде к городу Пологи Запорожской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий. Удары ВС России по украинской инфраструктуреРоссийские войска ночью нанесли групповой удар по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины, все назначенные цели поражены, сообщило Минобороны РФ. Объект, где дислоцировались пилоты ВСУ, был поражен в результате удара по Староконстантинову Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Химическое оружие ВСУВоеннослужащих ВСУ готовят к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Согласно его данным, Киев может готовить очередные провокации с токсичными химикатами в зоне СВО, есть информация о подвозе химбоеприпасов в подразделения 3-го аэромобильного батальона ВСУ. Кириллов также сообщил, что российские военнослужащие нашли в схроне ВСУ готовые к применению вещества на основе сильного токсиканта нитрата таллия, пояснив, что соединения таллия поражают центральную, периферическую нервные системы и желудочно-кишечный тракт. Кроме того, по его словам, известны многочисленные случаи их применения в диверсионных и криминальных целях. Материалы о доказанных нарушениях Украиной Конвенции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) переданы в техсекретариат организации, внятной реакции не последовало, добавил Кириллов. Минобороны РФ еще раз призвало ОЗХО беспристрастно расследовать применение ВСУ токсичных химикатов с учетом представленных Россией доказательств и информировать о результатах как можно быстрее. Поддержка ЗападаСША наращивают поставки энергетического оборудования Украине для ремонта ее поврежденных систем, говорится в заявлении Белого дома. Главный операционный директор американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон заявил о готовности ремонтировать переданные ВСУ F-16 в Польше. По его словам, корпорация также рассматривает возможность размещения производства оружия на Украине. Кроме того, Сент-Джон заявил о готовности заняться обучением украинских пилотов работе с F-16 в учебном центре в Румынии, если украинские и американские власти придут к такому решению. Украина недавно предоставила США информацию об объектах на территории России, которые хотела бы поразить с помощью западных ракет большой дальности, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинского чиновника. Как утверждает газета, речь идет об аэродромах, складах боеприпасов, хранилищах топлива и центрах управления и контроля. Однако издание напоминает, что, по мнению администрации президента США Джо Байдена, использование подобного оружия на территории России вряд ли изменит стратегическую ситуацию в пользу Украины. Иностранные наемники на УкраинеМесто размещения иностранных инструкторов ВСУ поражено в Кривом Роге, военные медики вывезли 15 англоязычных пострадавших, сообщил Лебедев. По данным источников в пророссийском сопротивлении, сразу после "прилета" квартал был оцеплен СБУ, к месту долго не допускали гражданские "скорые". Жители также заявили подпольщикам о необычной реакции официальных лиц: удар не освещался прессой и сухо комментировался властями. Выяснилось, что в составе уничтоженной российскими десантниками группировки войск "Днепр" украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся высадится на Кинбурнской косе, были и граждане Польши. Об этом сообщил РИА Новости командир расчета ПТРК с позывным "Настроение". По словам командира расчета ПТРК, обстановка с 8 на 9 августа на Кинбурнской косе была напряженная, так как противник с полуночи начал сильный артобстрел побережья. Под огнем противника десантники подготовили свои огневые средства и при появлении плавсредств противника начали отражать попытку высадки десанта украинской армии. Власти Польши не могут назвать даже приблизительную численность поляков-наемников, воюющих на стороне Украины, заявил РИА Новости представитель польского МИД, пожелавший сохранить анонимность. Он пояснил, что польское законодательство в принципе допускает такую службу. Для этого необходимо получить согласие министра внутренних дел и администрации, а в случае бывших военнослужащих - согласие министра национальной обороны. По его словам, на практике подавляющее большинство поляков, воюющих на Украине, "конечно же, не получали никакого согласия, а просто поехали туда на свой страх и риск". При этом в случае участия в боевых действиях в составе иностранного вооруженного формирования без исполнения данных требований нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Собеседник агентства также отметил, что власти Польши зачастую узнают о своих наемниках на Украине из соцсетей или после их гибели.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

https://ria.ru/20240827/poshliny-1968569304.html

https://ria.ru/20240827/ssha-1968773894.html

https://ria.ru/20240827/makgovern-1968796709.html

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верховная рада украины, организация по запрещению химического оружия, игорь кириллов, сергей лебедев, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, россия, украина, сша