https://ria.ru/20240827/spetsoperatsiya-1968778410.html

Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области

Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.08.2024

Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил скопление живой силы и бронированной... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T15:57

2024-08-27T15:57

2024-08-27T15:57

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

су-34

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968775133_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8455177a47f6f1469783dbcc5db40a16.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил скопление живой силы и бронированной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. На видеозаписи, предоставленной ведомством, запечатлены моменты разгона самолета, сброса авиабомб с УМПК и посадки. "Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении министерства. Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета, добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боевой вылет Су-34 в приграничном районе Курской области Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил скопление живой силы и бронированной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. На видеозаписи, предоставленной ведомством, запечатлены моменты разгона самолета, сброса авиабомб с УМПК и посадки. 2024-08-27T15:57 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, вооруженные силы украины, су-34, безопасность