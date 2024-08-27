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Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.08.2024
Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил скопление живой силы и бронированной... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:57
2024-08-27T15:57
2024-08-27T15:57
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил скопление живой силы и бронированной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. На видеозаписи, предоставленной ведомством, запечатлены моменты разгона самолета, сброса авиабомб с УМПК и посадки. "Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении министерства. Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета, добавили в Минобороны.
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Боевой вылет Су-34 в приграничном районе Курской области
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил скопление живой силы и бронированной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. На видеозаписи, предоставленной ведомством, запечатлены моменты разгона самолета, сброса авиабомб с УМПК и посадки.
2024-08-27T15:57
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курская область, россия, вооруженные силы украины, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34, Безопасность
Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области
МО: Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ и бронетехники в Курской области