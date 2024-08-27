https://ria.ru/20240827/spetsoperatsiya-1968709275.html
В Кремле назвали достижение целей спецоперации главным для России
В Кремле назвали достижение целей спецоперации главным для России - РИА Новости, 27.08.2024
В Кремле назвали достижение целей спецоперации главным для России
Достижение целей спецоперации является главным для России, все поставленные задачи будут выполнены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:32
2024-08-27T12:32
2024-08-27T12:32
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Достижение целей спецоперации является главным для России, все поставленные задачи будут выполнены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для нас главное - это достичь целей специальной военной операции и выполнить все задачи. Главным является это. И цели будут достигнуты, и задачи будут выполнены",- сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Кремле назвали достижение целей спецоперации главным для России
Песков: назвал достижение целей СВО главным для РФ, все задачи будут выполнены