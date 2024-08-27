https://ria.ru/20240827/spetsoperatsiya-1968709275.html

В Кремле назвали достижение целей спецоперации главным для России

В Кремле назвали достижение целей спецоперации главным для России - РИА Новости, 27.08.2024

В Кремле назвали достижение целей спецоперации главным для России

Достижение целей спецоперации является главным для России, все поставленные задачи будут выполнены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:32

2024-08-27T12:32

2024-08-27T12:32

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Достижение целей спецоперации является главным для России, все поставленные задачи будут выполнены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для нас главное - это достичь целей специальной военной операции и выполнить все задачи. Главным является это. И цели будут достигнуты, и задачи будут выполнены",- сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы рф