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В Кремле назвали достижение целей спецоперации главным для России - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/spetsoperatsiya-1968709275.html
В Кремле назвали достижение целей спецоперации главным для России
В Кремле назвали достижение целей спецоперации главным для России - РИА Новости, 27.08.2024
В Кремле назвали достижение целей спецоперации главным для России
Достижение целей спецоперации является главным для России, все поставленные задачи будут выполнены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:32
2024-08-27T12:32
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Достижение целей спецоперации является главным для России, все поставленные задачи будут выполнены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для нас главное - это достичь целей специальной военной операции и выполнить все задачи. Главным является это. И цели будут достигнуты, и задачи будут выполнены",- сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Кремле назвали достижение целей спецоперации главным для России

Песков: назвал достижение целей СВО главным для РФ, все задачи будут выполнены

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне спецоперации
Российский военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Достижение целей спецоперации является главным для России, все поставленные задачи будут выполнены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для нас главное - это достичь целей специальной военной операции и выполнить все задачи. Главным является это. И цели будут достигнуты, и задачи будут выполнены",- сказал Песков журналистам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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