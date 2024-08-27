https://ria.ru/20240827/spetsoperatsiya-1968704919.html

ВСУ потеряли до 780 военнослужащих в зоне действия группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 780 военнослужащих в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 27.08.2024

ВСУ потеряли до 780 военнослужащих в зоне действия группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк Leopard и боевую... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:19

2024-08-27T12:19

2024-08-27T12:19

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк Leopard и боевую бронированную машину, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных, 110-й штурмовой бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кузьминовка, Верхнекаменское и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.По данным МО РФ, силы "Юга" за сутки отразили контратаку подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял до 780 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - уточнили в оборонном ведомстве.Кроме того, в течение суток уничтожено два полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, германия, сша