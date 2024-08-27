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ВСУ потеряли до 780 военнослужащих в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 27.08.2024
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12:19 27.08.2024
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ВСУ потеряли до 780 военнослужащих в зоне действия группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 780 военнослужащих в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 27.08.2024
ВСУ потеряли до 780 военнослужащих в зоне действия группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк Leopard и боевую... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:19
2024-08-27T12:19
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк Leopard и боевую бронированную машину, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных, 110-й штурмовой бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кузьминовка, Верхнекаменское и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.По данным МО РФ, силы "Юга" за сутки отразили контратаку подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял до 780 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - уточнили в оборонном ведомстве.Кроме того, в течение суток уничтожено два полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, германия, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Германия, США
ВСУ потеряли до 780 военнослужащих в зоне действия группировки "Юг"

МО: ВСУ потеряли до 780 военных и танк Leopard в зоне действия группировки "Юг"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк Leopard и боевую бронированную машину, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных, 110-й штурмовой бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кузьминовка, Верхнекаменское и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.
По данным МО РФ, силы "Юга" за сутки отразили контратаку подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ.
"Противник потерял до 780 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - уточнили в оборонном ведомстве.
Кроме того, в течение суток уничтожено два полевых склада боеприпасов.
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