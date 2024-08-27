https://ria.ru/20240827/spetsoperatsiya-1968704919.html
ВСУ потеряли до 780 военнослужащих в зоне действия группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 780 военнослужащих в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 27.08.2024
ВСУ потеряли до 780 военнослужащих в зоне действия группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк Leopard и боевую... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:19
2024-08-27T12:19
2024-08-27T12:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
германия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_3bca7e1edefcb4b7ef4c167d8e9f6d0f.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк Leopard и боевую бронированную машину, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных, 110-й штурмовой бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кузьминовка, Верхнекаменское и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.По данным МО РФ, силы "Юга" за сутки отразили контратаку подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял до 780 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - уточнили в оборонном ведомстве.Кроме того, в течение суток уничтожено два полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
германия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_36b33afe0e892d5e306ab1f608bb6b88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, германия, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Германия, США
ВСУ потеряли до 780 военнослужащих в зоне действия группировки "Юг"
МО: ВСУ потеряли до 780 военных и танк Leopard в зоне действия группировки "Юг"
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк Leopard и боевую бронированную машину, сообщило во вторник Минобороны РФ
.
"Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных, 110-й штурмовой бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кузьминовка, Верхнекаменское и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.
По данным МО РФ, силы "Юга" за сутки отразили контратаку подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ.
"Противник потерял до 780 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - уточнили в оборонном ведомстве.
Кроме того, в течение суток уничтожено два полевых склада боеприпасов.