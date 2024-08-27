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Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 27.08.2024
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Украинские формирования потеряли до 145 военных, гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило во... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:09
2024-08-27T12:09
2024-08-27T12:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 145 военных, гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовых подразделений 128-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, 152-мм гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
МО РФ: ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действия группировки "Восток"