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Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 27.08.2024 (обновлено: 12:15 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/spetsoperatsiya-1968702226.html
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 27.08.2024
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Украинские формирования потеряли до 145 военных, гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило во... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:09
2024-08-27T12:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 145 военных, гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовых подразделений 128-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, 152-мм гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы, уточнили в ведомстве.
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россия
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

МО РФ: ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действия группировки "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоенный ВС РФ в зоне СВО
Военный ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военный ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 145 военных, гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовых подразделений 128-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.
ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, 152-мм гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы, уточнили в ведомстве.
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