https://ria.ru/20240827/spetsoperatsiya-1968702226.html

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 27.08.2024

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Украинские формирования потеряли до 145 военных, гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило во... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:09

2024-08-27T12:09

2024-08-27T12:15

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968230947_0:66:3141:1833_1920x0_80_0_0_d9d8c7073cc871c7b7fd1f2acbcbb5d7.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 145 военных, гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовых подразделений 128-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, 152-мм гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика