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Российские силы не допустили перегруппировки ВСУ у Днепра - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/spetsoperatsiya-1968645517.html
Российские силы не допустили перегруппировки ВСУ у Днепра
Российские силы не допустили перегруппировки ВСУ у Днепра - РИА Новости, 27.08.2024
Российские силы не допустили перегруппировки ВСУ у Днепра
Российская группировка "Днепр" на каховском направлении не допустила перегруппировки войск противника и уничтожила плавсредства ВСУ, пытавшихся высадиться на... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T05:02
2024-08-27T05:02
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Российская группировка "Днепр" на каховском направлении не допустила перегруппировки войск противника и уничтожила плавсредства ВСУ, пытавшихся высадиться на левом берегу реки Днепр, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. "Подразделения группировки войск "Днепр" выполняли боевые задачи на каховском направлении. Обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр. Огнем артиллерии не допускали перегруппировки войск противника. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра", - сказал Кодрян. Кроме того, военнослужащие группировки активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты, рассказал он. Начальник пресс-центра напомнил, что за прошедшие сутки потери противника составили до 70 военнослужащих и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 152-миллиметровое орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы, уточнил Кодрян.
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Российские силы не допустили перегруппировки ВСУ у Днепра

ВС России не допустили перегруппировки ВСУ у Днепра и уничтожила их плавсредства

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО "Ураган" в зоне специальной военной операции
Работа расчета РСЗО Ураган в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Российская группировка "Днепр" на каховском направлении не допустила перегруппировки войск противника и уничтожила плавсредства ВСУ, пытавшихся высадиться на левом берегу реки Днепр, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.
«
"Подразделения группировки войск "Днепр" выполняли боевые задачи на каховском направлении. Обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр. Огнем артиллерии не допускали перегруппировки войск противника. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра", - сказал Кодрян.
Кроме того, военнослужащие группировки активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты, рассказал он.
Начальник пресс-центра напомнил, что за прошедшие сутки потери противника составили до 70 военнослужащих и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 152-миллиметровое орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы, уточнил Кодрян.
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