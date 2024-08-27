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Пашинян назначил экс-министра ЕЭК главным советником - РИА Новости, 27.08.2024
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22:28 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/sovetnik-1968856757.html
Пашинян назначил экс-министра ЕЭК главным советником
Пашинян назначил экс-министра ЕЭК главным советником - РИА Новости, 27.08.2024
Пашинян назначил экс-министра ЕЭК главным советником
Премьер Армении Никол Пашинян назначил своим главным советником бывшего министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T22:28
2024-08-27T22:28
армения
никол пашинян
евразийская экономическая комиссия
в мире
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ЕРЕВАН, 27 авг - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян назначил своим главным советником бывшего министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артака Камаляна, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Назначить Артака Камаляна главным советником премьер-министра Армении", - говорится в распоряжении Пашиняна, текст которого размещен на сайте правительства. Камалян - доктор экономических наук, профессор. Занимал должность члена коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии с 1 февраля 2020 года до 1 февраля 2024 года. Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт имени К.Д. Глинки (в настоящее время Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра Первого).
https://ria.ru/20240824/armeniya-1968278396.html
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армения, никол пашинян, евразийская экономическая комиссия, в мире
Армения, Никол Пашинян, Евразийская экономическая комиссия, В мире
Пашинян назначил экс-министра ЕЭК главным советником

Пашинян назначил экс-министра ЕЭК Камаляна главным советником

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 авг - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян назначил своим главным советником бывшего министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артака Камаляна, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"Назначить Артака Камаляна главным советником премьер-министра Армении", - говорится в распоряжении Пашиняна, текст которого размещен на сайте правительства.
Камалян - доктор экономических наук, профессор. Занимал должность члена коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии с 1 февраля 2020 года до 1 февраля 2024 года. Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт имени К.Д. Глинки (в настоящее время Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра Первого).
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АрменияНикол ПашинянЕвразийская экономическая комиссияВ мире
 
 
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