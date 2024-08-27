https://ria.ru/20240827/sovetnik-1968856757.html

Пашинян назначил экс-министра ЕЭК главным советником

Пашинян назначил экс-министра ЕЭК главным советником - РИА Новости, 27.08.2024

Пашинян назначил экс-министра ЕЭК главным советником

Премьер Армении Никол Пашинян назначил своим главным советником бывшего министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T22:28

2024-08-27T22:28

2024-08-27T22:28

армения

никол пашинян

евразийская экономическая комиссия

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ЕРЕВАН, 27 авг - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян назначил своим главным советником бывшего министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артака Камаляна, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Назначить Артака Камаляна главным советником премьер-министра Армении", - говорится в распоряжении Пашиняна, текст которого размещен на сайте правительства. Камалян - доктор экономических наук, профессор. Занимал должность члена коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии с 1 февраля 2020 года до 1 февраля 2024 года. Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт имени К.Д. Глинки (в настоящее время Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра Первого).

https://ria.ru/20240824/armeniya-1968278396.html

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армения, никол пашинян, евразийская экономическая комиссия, в мире