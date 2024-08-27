https://ria.ru/20240827/soveschanie-1968711153.html

В Кремле прокомментировали итоги совещания по экономике с участием Путина

В Кремле прокомментировали итоги совещания по экономике с участием Путина - РИА Новости, 27.08.2024

В Кремле прокомментировали итоги совещания по экономике с участием Путина

Перечень поручений будет сформирован по итогам совещания по экономическим вопросам с участием президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:37

2024-08-27T12:37

2024-08-27T12:37

экономика

россия

владимир путин

дмитрий песков

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Перечень поручений будет сформирован по итогам совещания по экономическим вопросам с участием президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее на совещании по экономическим вопросам глава государства Владимир Путин сообщил, что динамика инфляции в России не замедляется, кредитование растет опережающими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ. "По итогам вчерашнего совещания президента в самые сжатые сроки будет сформулирован перечень поручений, собственно, проект которого был подготовлен на момент совещания. С учетом итогов обсуждения состоявшегося будут внесены коррективы, дополнения, и он будет обнародован, где вы увидите все поручения", - сказал Песков журналистам на вопрос, будут ли предприняты дополнительные меры по борьбе с инфляцией и как в Кремле могут прокомментировать сегодняшнюю ситуацию с инфляцией в стране.

https://ria.ru/20240826/ekonomika-1968489502.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, дмитрий песков, центральный банк рф (цб рф)