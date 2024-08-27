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В Кремле прокомментировали итоги совещания по экономике с участием Путина - РИА Новости, 27.08.2024
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12:37 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/soveschanie-1968711153.html
В Кремле прокомментировали итоги совещания по экономике с участием Путина
В Кремле прокомментировали итоги совещания по экономике с участием Путина - РИА Новости, 27.08.2024
В Кремле прокомментировали итоги совещания по экономике с участием Путина
Перечень поручений будет сформирован по итогам совещания по экономическим вопросам с участием президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:37
2024-08-27T12:37
экономика
россия
владимир путин
дмитрий песков
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Перечень поручений будет сформирован по итогам совещания по экономическим вопросам с участием президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее на совещании по экономическим вопросам глава государства Владимир Путин сообщил, что динамика инфляции в России не замедляется, кредитование растет опережающими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ. "По итогам вчерашнего совещания президента в самые сжатые сроки будет сформулирован перечень поручений, собственно, проект которого был подготовлен на момент совещания. С учетом итогов обсуждения состоявшегося будут внесены коррективы, дополнения, и он будет обнародован, где вы увидите все поручения", - сказал Песков журналистам на вопрос, будут ли предприняты дополнительные меры по борьбе с инфляцией и как в Кремле могут прокомментировать сегодняшнюю ситуацию с инфляцией в стране.
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экономика, россия, владимир путин, дмитрий песков, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Кремле прокомментировали итоги совещания по экономике с участием Путина

Песков: перечень поручений будет сформирован по итогам совещания по экономике

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Перечень поручений будет сформирован по итогам совещания по экономическим вопросам с участием президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее на совещании по экономическим вопросам глава государства Владимир Путин сообщил, что динамика инфляции в России не замедляется, кредитование растет опережающими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ.
"По итогам вчерашнего совещания президента в самые сжатые сроки будет сформулирован перечень поручений, собственно, проект которого был подготовлен на момент совещания. С учетом итогов обсуждения состоявшегося будут внесены коррективы, дополнения, и он будет обнародован, где вы увидите все поручения", - сказал Песков журналистам на вопрос, будут ли предприняты дополнительные меры по борьбе с инфляцией и как в Кремле могут прокомментировать сегодняшнюю ситуацию с инфляцией в стране.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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