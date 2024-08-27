https://ria.ru/20240827/sochi-1968762987.html

Женщину осудили за обряды над двухлетним сыном в Сочи

Женщину осудили за обряды над двухлетним сыном в Сочи - РИА Новости, 27.08.2024

Женщину осудили за обряды над двухлетним сыном в Сочи

Москвичка, проводившая обряды над двухлетним сыном в Сочи, получила 1 год и 1 месяц колонии общего режима, сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов края. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T15:10

2024-08-27T15:10

2024-08-27T15:10

происшествия

сочи

краснодарский край

россия

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СОЧИ, 27 авг – РИА Новости. Москвичка, проводившая обряды над двухлетним сыном в Сочи, получила 1 год и 1 месяц колонии общего режима, сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов края."В октябре 2023 года подсудимая, поселившись со своим двухлетним сыном в апартаментах в г. Сочи, систематически истязала ребенка, находящегося в беспомощном состоянии, проводя над ним обряды "очищения", - сообщила пресс-служба судов края. Женщине вменили п. "г" ч. 2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ, результаты проведенной судебно-психиатрической экспертизы доказали ее вменяемость. "Рассмотрев материалы дела в закрытом режиме, суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240320/sud-1934405439.html

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краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

происшествия, сочи, краснодарский край, россия