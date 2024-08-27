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Женщину осудили за обряды над двухлетним сыном в Сочи - РИА Новости, 27.08.2024
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15:10 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/sochi-1968762987.html
Женщину осудили за обряды над двухлетним сыном в Сочи
Женщину осудили за обряды над двухлетним сыном в Сочи - РИА Новости, 27.08.2024
Женщину осудили за обряды над двухлетним сыном в Сочи
Москвичка, проводившая обряды над двухлетним сыном в Сочи, получила 1 год и 1 месяц колонии общего режима, сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов края. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:10
2024-08-27T15:10
происшествия
сочи
краснодарский край
россия
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СОЧИ, 27 авг – РИА Новости. Москвичка, проводившая обряды над двухлетним сыном в Сочи, получила 1 год и 1 месяц колонии общего режима, сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов края."В октябре 2023 года подсудимая, поселившись со своим двухлетним сыном в апартаментах в г. Сочи, систематически истязала ребенка, находящегося в беспомощном состоянии, проводя над ним обряды "очищения", - сообщила пресс-служба судов края. Женщине вменили п. "г" ч. 2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ, результаты проведенной судебно-психиатрической экспертизы доказали ее вменяемость. "Рассмотрев материалы дела в закрытом режиме, суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240320/sud-1934405439.html
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происшествия, сочи, краснодарский край, россия
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия
Женщину осудили за обряды над двухлетним сыном в Сочи

Москвичка, проводившая обряды над сыном в Сочи, получила 1 год и 1 месяц колонии

© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краюОбвиняемая в истязании сына москвичка в зале суда
Обвиняемая в истязании сына москвичка в зале суда - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю
Обвиняемая в истязании сына москвичка в зале суда
Читать ria.ru в
СОЧИ, 27 авг – РИА Новости. Москвичка, проводившая обряды над двухлетним сыном в Сочи, получила 1 год и 1 месяц колонии общего режима, сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов края.
"В октябре 2023 года подсудимая, поселившись со своим двухлетним сыном в апартаментах в г. Сочи, систематически истязала ребенка, находящегося в беспомощном состоянии, проводя над ним обряды "очищения", - сообщила пресс-служба судов края.
Женщине вменили п. "г" ч. 2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ, результаты проведенной судебно-психиатрической экспертизы доказали ее вменяемость.
"Рассмотрев материалы дела в закрытом режиме, суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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