https://ria.ru/20240827/sirota-1968767018.html
В Махачкале сирота остался без жилья из-за халатности мэрии
В Махачкале сирота остался без жилья из-за халатности мэрии - РИА Новости, 27.08.2024
В Махачкале сирота остался без жилья из-за халатности мэрии
Уголовное дело возбуждено по факту халатности сотрудников администрации Махачкалы при обеспечении жильем сироты, сообщили в пресс-службе следственного... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:23
2024-08-27T15:23
2024-08-27T15:23
происшествия
жилье
махачкала
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
МАХАЧКАЛА, 27 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту халатности сотрудников администрации Махачкалы при обеспечении жильем сироты, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. "Возбуждено уголовное дело по факту халатного исполнения обязанностей сотрудниками администрации городского округа "Город Махачкала" при обеспечении жильем сироты (ч. 1 ст. 293 УК РФ)… По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление виновных должностных лиц и привлечение их к ответственности", – говорится в сообщении. По данным следствия, в 2021 году суд вынес решение о предоставлении сироте жилья во внеочередном порядке. Мэрия Махачкалы в 2023 году получила лимиты из республиканского бюджета на приобретение квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако чиновники ненадлежащим образом исполнили свои обязанности по приобретению квартир этой категории граждан, в результате сирота не был обеспечен жильем.
https://ria.ru/20240520/proisshestvie-1947255908.html
махачкала
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_280953bea23427ea803c80d490d32ab4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Махачкале сирота остался без жилья из-за халатности мэрии
СК завел дело из-за халатности мэрии при обеспечении жильем сироты в Махачкале