https://ria.ru/20240827/sirota-1968767018.html

В Махачкале сирота остался без жилья из-за халатности мэрии

В Махачкале сирота остался без жилья из-за халатности мэрии - РИА Новости, 27.08.2024

В Махачкале сирота остался без жилья из-за халатности мэрии

Уголовное дело возбуждено по факту халатности сотрудников администрации Махачкалы при обеспечении жильем сироты, сообщили в пресс-службе следственного... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T15:23

2024-08-27T15:23

2024-08-27T15:23

происшествия

жилье

махачкала

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 27 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту халатности сотрудников администрации Махачкалы при обеспечении жильем сироты, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. "Возбуждено уголовное дело по факту халатного исполнения обязанностей сотрудниками администрации городского округа "Город Махачкала" при обеспечении жильем сироты (ч. 1 ст. 293 УК РФ)… По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление виновных должностных лиц и привлечение их к ответственности", – говорится в сообщении. По данным следствия, в 2021 году суд вынес решение о предоставлении сироте жилья во внеочередном порядке. Мэрия Махачкалы в 2023 году получила лимиты из республиканского бюджета на приобретение квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако чиновники ненадлежащим образом исполнили свои обязанности по приобретению квартир этой категории граждан, в результате сирота не был обеспечен жильем.

https://ria.ru/20240520/proisshestvie-1947255908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)