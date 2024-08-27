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В Махачкале сирота остался без жилья из-за халатности мэрии - РИА Новости, 27.08.2024
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15:23 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/sirota-1968767018.html
В Махачкале сирота остался без жилья из-за халатности мэрии
В Махачкале сирота остался без жилья из-за халатности мэрии - РИА Новости, 27.08.2024
В Махачкале сирота остался без жилья из-за халатности мэрии
Уголовное дело возбуждено по факту халатности сотрудников администрации Махачкалы при обеспечении жильем сироты, сообщили в пресс-службе следственного... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:23
2024-08-27T15:23
происшествия
жилье
махачкала
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 27 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту халатности сотрудников администрации Махачкалы при обеспечении жильем сироты, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. "Возбуждено уголовное дело по факту халатного исполнения обязанностей сотрудниками администрации городского округа "Город Махачкала" при обеспечении жильем сироты (ч. 1 ст. 293 УК РФ)… По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление виновных должностных лиц и привлечение их к ответственности", – говорится в сообщении. По данным следствия, в 2021 году суд вынес решение о предоставлении сироте жилья во внеочередном порядке. Мэрия Махачкалы в 2023 году получила лимиты из республиканского бюджета на приобретение квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако чиновники ненадлежащим образом исполнили свои обязанности по приобретению квартир этой категории граждан, в результате сирота не был обеспечен жильем.
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происшествия, жилье, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Махачкале сирота остался без жилья из-за халатности мэрии

СК завел дело из-за халатности мэрии при обеспечении жильем сироты в Махачкале

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 27 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту халатности сотрудников администрации Махачкалы при обеспечении жильем сироты, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
"Возбуждено уголовное дело по факту халатного исполнения обязанностей сотрудниками администрации городского округа "Город Махачкала" при обеспечении жильем сироты (ч. 1 ст. 293 УК РФ)… По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление виновных должностных лиц и привлечение их к ответственности", – говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2021 году суд вынес решение о предоставлении сироте жилья во внеочередном порядке. Мэрия Махачкалы в 2023 году получила лимиты из республиканского бюджета на приобретение квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако чиновники ненадлежащим образом исполнили свои обязанности по приобретению квартир этой категории граждан, в результате сирота не был обеспечен жильем.
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ПроисшествияЖильеМахачкалаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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