https://ria.ru/20240827/shoygu-1968849957.html
Шойгу посетил Республиканскую гимназию и академию творчества в Нальчике
Шойгу посетил Республиканскую гимназию и академию творчества в Нальчике - РИА Новости, 27.08.2024
Шойгу посетил Республиканскую гимназию и академию творчества в Нальчике
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил во вторник новую Республиканскую многопрофильную гимназию и Детскую академию творчества "Солнечный... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T21:07
2024-08-27T21:07
2024-08-27T21:07
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НАЛЬЧИК, 27 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил во вторник новую Республиканскую многопрофильную гимназию и Детскую академию творчества "Солнечный город" в Нальчике в Кабардино-Балкарии, передаёт корреспондент РИА Новости. Гимназия была построена в рамках Федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Учебные заведения, который посетил Шойгу - крупнейшие в Кабардино-Балкарии, они оснащены современным высокотехнологичным оборудованием и техническими средствами обучения, а также благоустроенной территорией. Руководство гимназии и академии творчества отметило, что условия в образовательных учреждениях будут способствовать гармоничному развитию молодёжи, а также воспитанию у подрастающего поколения патриотизма и чувства гражданской ответственности. Кроме того, в ходе посещения секретарём Совбеза Республиканской гимназии и "Солнечного города", было указано на необходимость повышения охвата среди молодежи мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального единства, популяризации традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также поддержания обычаев и традиций народов Северного Кавказа.
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общество, северный кавказ, сергей шойгу
Общество, Северный Кавказ, Сергей Шойгу
Шойгу посетил Республиканскую гимназию и академию творчества в Нальчике
Шойгу посетил Республиканскую гимназию и детскую академию творчества в Нальчике
НАЛЬЧИК, 27 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил во вторник новую Республиканскую многопрофильную гимназию и Детскую академию творчества "Солнечный город" в Нальчике в Кабардино-Балкарии, передаёт корреспондент РИА Новости.
Гимназия была построена в рамках Федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".
Учебные заведения, который посетил Шойгу - крупнейшие в Кабардино-Балкарии, они оснащены современным высокотехнологичным оборудованием и техническими средствами обучения, а также благоустроенной территорией.
Руководство гимназии и академии творчества отметило, что условия в образовательных учреждениях будут способствовать гармоничному развитию молодёжи, а также воспитанию у подрастающего поколения патриотизма и чувства гражданской ответственности.
Кроме того, в ходе посещения секретарём Совбеза Республиканской гимназии и "Солнечного города", было указано на необходимость повышения охвата среди молодежи мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального единства, популяризации традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также поддержания обычаев и традиций народов Северного Кавказа
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