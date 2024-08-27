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Шойгу посетил Республиканскую гимназию и академию творчества в Нальчике - РИА Новости, 27.08.2024
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21:07 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/shoygu-1968849957.html
Шойгу посетил Республиканскую гимназию и академию творчества в Нальчике
Шойгу посетил Республиканскую гимназию и академию творчества в Нальчике - РИА Новости, 27.08.2024
Шойгу посетил Республиканскую гимназию и академию творчества в Нальчике
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил во вторник новую Республиканскую многопрофильную гимназию и Детскую академию творчества "Солнечный... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T21:07
2024-08-27T21:07
общество
северный кавказ
сергей шойгу
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НАЛЬЧИК, 27 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил во вторник новую Республиканскую многопрофильную гимназию и Детскую академию творчества "Солнечный город" в Нальчике в Кабардино-Балкарии, передаёт корреспондент РИА Новости. Гимназия была построена в рамках Федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Учебные заведения, который посетил Шойгу - крупнейшие в Кабардино-Балкарии, они оснащены современным высокотехнологичным оборудованием и техническими средствами обучения, а также благоустроенной территорией. Руководство гимназии и академии творчества отметило, что условия в образовательных учреждениях будут способствовать гармоничному развитию молодёжи, а также воспитанию у подрастающего поколения патриотизма и чувства гражданской ответственности. Кроме того, в ходе посещения секретарём Совбеза Республиканской гимназии и "Солнечного города", было указано на необходимость повышения охвата среди молодежи мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального единства, популяризации традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также поддержания обычаев и традиций народов Северного Кавказа.
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общество, северный кавказ, сергей шойгу
Общество, Северный Кавказ, Сергей Шойгу
Шойгу посетил Республиканскую гимназию и академию творчества в Нальчике

Шойгу посетил Республиканскую гимназию и детскую академию творчества в Нальчике

© Фото : ГБОУ "ДАТ "Солнечный Город" Минпросвещения КБРДетская академия творчества "Солнечный город" в Нальчике в Кабардино-Балкарии
Детская академия творчества Солнечный город в Нальчике в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : ГБОУ "ДАТ "Солнечный Город" Минпросвещения КБР
Детская академия творчества "Солнечный город" в Нальчике в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 27 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил во вторник новую Республиканскую многопрофильную гимназию и Детскую академию творчества "Солнечный город" в Нальчике в Кабардино-Балкарии, передаёт корреспондент РИА Новости.
Гимназия была построена в рамках Федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".
Учебные заведения, который посетил Шойгу - крупнейшие в Кабардино-Балкарии, они оснащены современным высокотехнологичным оборудованием и техническими средствами обучения, а также благоустроенной территорией.
Руководство гимназии и академии творчества отметило, что условия в образовательных учреждениях будут способствовать гармоничному развитию молодёжи, а также воспитанию у подрастающего поколения патриотизма и чувства гражданской ответственности.
Кроме того, в ходе посещения секретарём Совбеза Республиканской гимназии и "Солнечного города", было указано на необходимость повышения охвата среди молодежи мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального единства, популяризации традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также поддержания обычаев и традиций народов Северного Кавказа.
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ОбществоСеверный КавказСергей Шойгу
 
 
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