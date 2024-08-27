https://ria.ru/20240827/shoygu-1968842505.html

Недруги России призывают в сети к противоправным действиям, заявил Шойгу

Недруги России призывают в сети к противоправным действиям, заявил Шойгу - РИА Новости, 27.08.2024

Недруги России призывают в сети к противоправным действиям, заявил Шойгу

Недруги России активно размещают в информационном пространстве публичные призывы к незаконной деятельности, это опасное оружие, заявил секретарь Совбеза РФ... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T20:07

2024-08-27T20:07

2024-08-27T20:07

сергей шойгу

россия

северо-кавказский федеральный округ

безопасность

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НАЛЬЧИК, 27 авг - РИА Новости. Недруги России активно размещают в информационном пространстве публичные призывы к незаконной деятельности, это опасное оружие, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Значительная часть экстремистских проявлений связана с размещением в информационном пространстве публичных призывов к осуществлению незаконной деятельности. При этом применение различных методов информационно-психологического воздействия на сознание людей является опасным оружием в руках наших недругов", - сказал Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе. Он уточнил, что интернет-сайты, форумы, социальные сети, а также мессенджеры стали мощным информационным ресурсом, используемым против России, чтобы активизировать деструктивные процессы в обществе. Целенаправленное распространение ложной и провокационной информации по наиболее чувствительным темам среди широкого круга пользователей секретарь Совбеза назвал одним из самых эффективных инструментов ведения "современных провокационных войн".

https://ria.ru/20240524/naryshkin-1948099226.html

https://ria.ru/20240827/shoygu-1968839077.html

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сергей шойгу, россия, северо-кавказский федеральный округ, безопасность