https://ria.ru/20240827/shoygu-1968839077.html
Запад наращивает информационное давление на Россию, заявил Шойгу
Запад наращивает информационное давление на Россию, заявил Шойгу - РИА Новости, 27.08.2024
Запад наращивает информационное давление на Россию, заявил Шойгу
Коллективный Запад, пытаясь ослабить единство российского народа, наращивает информационное давление и манипулирование сознанием, распространяет призывы к... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T19:47
2024-08-27T19:47
2024-08-27T19:47
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НАЛЬЧИК, 27 авг - РИА Новости. Коллективный Запад, пытаясь ослабить единство российского народа, наращивает информационное давление и манипулирование сознанием, распространяет призывы к незаконным протестам, сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Для ослабления единства нашего народа наращивается информационное давление, осуществляется манипулирование общественным сознанием, стимулируются негативные социальные процессы, искажается история, нивелируются духовно-нравственные ценности", - сказал Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе. Он добавил, что в целях провоцирования радикальных проявлений с помощью информационных технологий распространяются призывы к незаконным протестам и выступлениям, массовым беспорядкам, совершению террористических актов, диверсий и иных противоправных действий. "Таким образом наши противники пытаются дестабилизировать общество, политическую обстановку в российских регионах", - подчеркнул Шойгу.
https://ria.ru/20240524/naryshkin-1948099226.html
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сергей шойгу, северо-кавказский федеральный округ, россия, в мире
Сергей Шойгу, Северо-Кавказский Федеральный округ, Россия, В мире
Запад наращивает информационное давление на Россию, заявил Шойгу
Шойгу: Запад наращивает информационное давление на РФ и манипулирует сознанием