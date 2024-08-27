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Запад наращивает информационное давление на Россию, заявил Шойгу - РИА Новости, 27.08.2024
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19:47 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/shoygu-1968839077.html
Запад наращивает информационное давление на Россию, заявил Шойгу
Запад наращивает информационное давление на Россию, заявил Шойгу - РИА Новости, 27.08.2024
Запад наращивает информационное давление на Россию, заявил Шойгу
Коллективный Запад, пытаясь ослабить единство российского народа, наращивает информационное давление и манипулирование сознанием, распространяет призывы к... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T19:47
2024-08-27T19:47
сергей шойгу
северо-кавказский федеральный округ
россия
в мире
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НАЛЬЧИК, 27 авг - РИА Новости. Коллективный Запад, пытаясь ослабить единство российского народа, наращивает информационное давление и манипулирование сознанием, распространяет призывы к незаконным протестам, сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Для ослабления единства нашего народа наращивается информационное давление, осуществляется манипулирование общественным сознанием, стимулируются негативные социальные процессы, искажается история, нивелируются духовно-нравственные ценности", - сказал Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе. Он добавил, что в целях провоцирования радикальных проявлений с помощью информационных технологий распространяются призывы к незаконным протестам и выступлениям, массовым беспорядкам, совершению террористических актов, диверсий и иных противоправных действий. "Таким образом наши противники пытаются дестабилизировать общество, политическую обстановку в российских регионах", - подчеркнул Шойгу.
https://ria.ru/20240524/naryshkin-1948099226.html
https://ria.ru/20240827/shoygu-1968836551.html
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сергей шойгу, северо-кавказский федеральный округ, россия, в мире
Сергей Шойгу, Северо-Кавказский Федеральный округ, Россия, В мире
Запад наращивает информационное давление на Россию, заявил Шойгу

Шойгу: Запад наращивает информационное давление на РФ и манипулирует сознанием

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Сергей Шойгу. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 27 авг - РИА Новости. Коллективный Запад, пытаясь ослабить единство российского народа, наращивает информационное давление и манипулирование сознанием, распространяет призывы к незаконным протестам, сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Для ослабления единства нашего народа наращивается информационное давление, осуществляется манипулирование общественным сознанием, стимулируются негативные социальные процессы, искажается история, нивелируются духовно-нравственные ценности", - сказал Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе.
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Он добавил, что в целях провоцирования радикальных проявлений с помощью информационных технологий распространяются призывы к незаконным протестам и выступлениям, массовым беспорядкам, совершению террористических актов, диверсий и иных противоправных действий.
"Таким образом наши противники пытаются дестабилизировать общество, политическую обстановку в российских регионах", - подчеркнул Шойгу.
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