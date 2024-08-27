https://ria.ru/20240827/shoygu-1968839077.html

Запад наращивает информационное давление на Россию, заявил Шойгу

Запад наращивает информационное давление на Россию, заявил Шойгу - РИА Новости, 27.08.2024

Запад наращивает информационное давление на Россию, заявил Шойгу

Коллективный Запад, пытаясь ослабить единство российского народа, наращивает информационное давление и манипулирование сознанием, распространяет призывы к... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T19:47

2024-08-27T19:47

2024-08-27T19:47

сергей шойгу

северо-кавказский федеральный округ

россия

в мире

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НАЛЬЧИК, 27 авг - РИА Новости. Коллективный Запад, пытаясь ослабить единство российского народа, наращивает информационное давление и манипулирование сознанием, распространяет призывы к незаконным протестам, сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Для ослабления единства нашего народа наращивается информационное давление, осуществляется манипулирование общественным сознанием, стимулируются негативные социальные процессы, искажается история, нивелируются духовно-нравственные ценности", - сказал Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе. Он добавил, что в целях провоцирования радикальных проявлений с помощью информационных технологий распространяются призывы к незаконным протестам и выступлениям, массовым беспорядкам, совершению террористических актов, диверсий и иных противоправных действий. "Таким образом наши противники пытаются дестабилизировать общество, политическую обстановку в российских регионах", - подчеркнул Шойгу.

https://ria.ru/20240524/naryshkin-1948099226.html

https://ria.ru/20240827/shoygu-1968836551.html

северо-кавказский федеральный округ

россия

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сергей шойгу, северо-кавказский федеральный округ, россия, в мире