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Шойгу рассказал о попытках вытеснить традиционный ислам на Северном Кавказе - РИА Новости, 27.08.2024
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19:40 27.08.2024 (обновлено: 21:10 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/shoygu-1968838415.html
Шойгу рассказал о попытках вытеснить традиционный ислам на Северном Кавказе
Шойгу рассказал о попытках вытеснить традиционный ислам на Северном Кавказе - РИА Новости, 27.08.2024
Шойгу рассказал о попытках вытеснить традиционный ислам на Северном Кавказе
Попытки вытеснить светские законы и традиционный ислам радикальной идеологией вызывают особенную озабоченность, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T19:40
2024-08-27T21:10
россия
северо-кавказский федеральный округ
скфо
сергей шойгу
общество
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НАЛЬЧИК, 27 авг - РИА Новости. Попытки вытеснить светские законы и традиционный ислам радикальной идеологией вызывают особенную озабоченность, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Особую озабоченность вызывают попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснение традиционного ислама его радикальными течениями, формирование новых салафитских групп", - сказал Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе. По его словам, сохраняются противоречия внутри религиозных общин СКФО, обусловленные деструктивным влиянием зарубежных радикальных проповедников, а иногда и личными амбициями отдельных руководителей официальных религиозных организаций. Самое пристальное внимание стоит обратить на попытки стран Запада спровоцировать дезинтеграционные процессы на Северном Кавказе с использованием эмигрантских и националистических движений, а также скрывающихся за рубежом главарей бандформирований, отметил Шойгу. "Для эффективного противодействия указанным негативным тенденциям и проявлениям необходимы комплексные превентивные меры, обеспечивающие своевременное выявление и нейтрализацию угроз экстремизма и терроризма, недопущение распространения радикальных идей, предупреждение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений", - добавил он.
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россия, северо-кавказский федеральный округ, скфо, сергей шойгу, общество
Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, СКФО, Сергей Шойгу, Общество
Шойгу рассказал о попытках вытеснить традиционный ислам на Северном Кавказе

Шойгу: попытки вытеснить светские законы радикальными течениями в СКФО беспокоят

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу провел выездное совещание в Северо-Кавказском федеральном округе. 27 августа 2024
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу провел выездное совещание в Северо-Кавказском федеральном округе. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу провел выездное совещание в Северо-Кавказском федеральном округе. 27 августа 2024
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НАЛЬЧИК, 27 авг - РИА Новости. Попытки вытеснить светские законы и традиционный ислам радикальной идеологией вызывают особенную озабоченность, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Особую озабоченность вызывают попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснение традиционного ислама его радикальными течениями, формирование новых салафитских групп", - сказал Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе.
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По его словам, сохраняются противоречия внутри религиозных общин СКФО, обусловленные деструктивным влиянием зарубежных радикальных проповедников, а иногда и личными амбициями отдельных руководителей официальных религиозных организаций.
Самое пристальное внимание стоит обратить на попытки стран Запада спровоцировать дезинтеграционные процессы на Северном Кавказе с использованием эмигрантских и националистических движений, а также скрывающихся за рубежом главарей бандформирований, отметил Шойгу.
"Для эффективного противодействия указанным негативным тенденциям и проявлениям необходимы комплексные превентивные меры, обеспечивающие своевременное выявление и нейтрализацию угроз экстремизма и терроризма, недопущение распространения радикальных идей, предупреждение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений", - добавил он.
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РоссияСеверо-Кавказский Федеральный округСКФОСергей ШойгуОбщество
 
 
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