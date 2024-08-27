Шойгу рассказал о попытках вытеснить традиционный ислам на Северном Кавказе
Шойгу: попытки вытеснить светские законы радикальными течениями в СКФО беспокоят
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу провел выездное совещание в Северо-Кавказском федеральном округе. 27 августа 2024
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу провел выездное совещание в Северо-Кавказском федеральном округе. 27 августа 2024
НАЛЬЧИК, 27 авг - РИА Новости. Попытки вытеснить светские законы и традиционный ислам радикальной идеологией вызывают особенную озабоченность, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Особую озабоченность вызывают попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснение традиционного ислама его радикальными течениями, формирование новых салафитских групп", - сказал Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе.
По его словам, сохраняются противоречия внутри религиозных общин СКФО, обусловленные деструктивным влиянием зарубежных радикальных проповедников, а иногда и личными амбициями отдельных руководителей официальных религиозных организаций.
Самое пристальное внимание стоит обратить на попытки стран Запада спровоцировать дезинтеграционные процессы на Северном Кавказе с использованием эмигрантских и националистических движений, а также скрывающихся за рубежом главарей бандформирований, отметил Шойгу.
"Для эффективного противодействия указанным негативным тенденциям и проявлениям необходимы комплексные превентивные меры, обеспечивающие своевременное выявление и нейтрализацию угроз экстремизма и терроризма, недопущение распространения радикальных идей, предупреждение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений", - добавил он.