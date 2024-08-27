https://ria.ru/20240827/shoygu-1968838415.html

Шойгу рассказал о попытках вытеснить традиционный ислам на Северном Кавказе

Шойгу рассказал о попытках вытеснить традиционный ислам на Северном Кавказе - РИА Новости, 27.08.2024

Шойгу рассказал о попытках вытеснить традиционный ислам на Северном Кавказе

Попытки вытеснить светские законы и традиционный ислам радикальной идеологией вызывают особенную озабоченность, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T19:40

2024-08-27T19:40

2024-08-27T21:10

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северо-кавказский федеральный округ

скфо

сергей шойгу

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НАЛЬЧИК, 27 авг - РИА Новости. Попытки вытеснить светские законы и традиционный ислам радикальной идеологией вызывают особенную озабоченность, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Особую озабоченность вызывают попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснение традиционного ислама его радикальными течениями, формирование новых салафитских групп", - сказал Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе. По его словам, сохраняются противоречия внутри религиозных общин СКФО, обусловленные деструктивным влиянием зарубежных радикальных проповедников, а иногда и личными амбициями отдельных руководителей официальных религиозных организаций. Самое пристальное внимание стоит обратить на попытки стран Запада спровоцировать дезинтеграционные процессы на Северном Кавказе с использованием эмигрантских и националистических движений, а также скрывающихся за рубежом главарей бандформирований, отметил Шойгу. "Для эффективного противодействия указанным негативным тенденциям и проявлениям необходимы комплексные превентивные меры, обеспечивающие своевременное выявление и нейтрализацию угроз экстремизма и терроризма, недопущение распространения радикальных идей, предупреждение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений", - добавил он.

https://ria.ru/20240307/mery-1931733913.html

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россия, северо-кавказский федеральный округ, скфо, сергей шойгу, общество