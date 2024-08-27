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В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 27.08.2024
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17:25 27.08.2024 (обновлено: 17:34 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/sevastopol-1968807510.html
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 27.08.2024
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
Работа катеров и паромов в Севастополе приостановлена, сообщил департамент транспорта правительства города в Telegram-канале. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:25
2024-08-27T17:34
севастополь
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Работа катеров и паромов в Севастополе приостановлена, сообщил департамент транспорта правительства города в Telegram-канале."Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.Причины приостановки движения не указаны.
https://ria.ru/20240827/jalta-1968680454.html
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севастополь, россия, безопасность, общество
Севастополь, Россия, Безопасность, Общество
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

В бухте Севастополя приостановил движение морской пассажирский транспорт

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкНабережная в Севастополе
Набережная в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Набережная в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Работа катеров и паромов в Севастополе приостановлена, сообщил департамент транспорта правительства города в Telegram-канале.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Причины приостановки движения не указаны.
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