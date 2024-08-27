https://ria.ru/20240827/sevastopol-1968807510.html

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 27.08.2024

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

Работа катеров и паромов в Севастополе приостановлена, сообщил департамент транспорта правительства города в Telegram-канале. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:25

2024-08-27T17:25

2024-08-27T17:34

севастополь

россия

безопасность

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Работа катеров и паромов в Севастополе приостановлена, сообщил департамент транспорта правительства города в Telegram-канале."Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.Причины приостановки движения не указаны.

https://ria.ru/20240827/jalta-1968680454.html

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севастополь, россия, безопасность, общество