https://ria.ru/20240827/sevastopol-1968752567.html

Жителей Севастополя предупредили о громких звуках в городе

Жителей Севастополя предупредили о громких звуках в городе - РИА Новости, 27.08.2024

Жителей Севастополя предупредили о громких звуках в городе

В Севастополе днем во вторник планово уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:48

2024-08-27T14:48

2024-08-27T14:48

севастополь

михаил развожаев

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. В Севастополе днем во вторник планово уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Ориентировочно с 14.30 до 15.00 (совпадает с мск - ред.) на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение взрывоопасных предметов времен ВОВ. Если услышите громкие звуки, не переживайте", - сообщил Развожаев.

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севастополь

россия

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севастополь, михаил развожаев, россия, общество