https://ria.ru/20240827/saratov-1968662678.html
Женщина, пострадавшая при атаке БПЛА в Саратове, остается в реанимации
Женщина, пострадавшая при атаке БПЛА в Саратове, остается в реанимации - РИА Новости, 27.08.2024
Женщина, пострадавшая при атаке БПЛА в Саратове, остается в реанимации
Жительница 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова, пострадавшая после атаки беспилотника, остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили во... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:26
2024-08-27T09:26
2024-08-27T09:26
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САРАТОВ, 27 авг - РИА Новости. Жительница 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова, пострадавшая после атаки беспилотника, остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили во вторник РИА Новости в минздраве региона. "Состояние женщины крайне тяжелое, (женщина - ред.) находится в отделении реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказали в пресс-службе ведомства. В понедельник губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них одна госпитализирована и находится в реанимации после операции. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома.
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происшествия, саратов, энгельс, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратов, Энгельс, Роман Бусаргин
Женщина, пострадавшая при атаке БПЛА в Саратове, остается в реанимации
Пострадавшая при атаке беспилотника в Саратове женщина остается в реанимации
САРАТОВ, 27 авг - РИА Новости. Жительница 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова, пострадавшая после атаки беспилотника, остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили во вторник РИА Новости в минздраве региона.
"Состояние женщины крайне тяжелое, (женщина - ред.) находится в отделении реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказали в пресс-службе ведомства.
В понедельник губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них одна госпитализирована и находится в реанимации после операции. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома.