https://ria.ru/20240827/sallivan-1968794400.html
СМИ: Салливан собрался "надавить на Китай" из-за сотрудничества с Россией
СМИ: Салливан собрался "надавить на Китай" из-за сотрудничества с Россией - РИА Новости, 27.08.2024
СМИ: Салливан собрался "надавить на Китай" из-за сотрудничества с Россией
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе своего визита в Китай попытается надавить на Пекин с целью снизить уровень... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:40
2024-08-27T16:40
2024-08-27T16:40
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе своего визита в Китай попытается надавить на Пекин с целью снизить уровень двустороннего сотрудничества с Москвой, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителей американских властей. "Салливан будет вероятнее всего убедительно просить Китай сократить поддержку России", - пишет издание. При этом отмечается, что подобные попытки представителя Белого дома повлиять на руководство КНР, вероятнее всего, окажутся безрезультатными, поскольку Россия остается для Китая крупным партнером, вместе с которым обе страны "действуют в противовес" США. Салливан 27-29 августа находится с визитом в Китае. В рамках его визита стороны проводят новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Как ранее сообщили в МИД КНР, это первый визит в Китай представителя президента США по нацбезопасности после восьмилетнего перерыва, а также первый визит в Китай для Салливана.
https://ria.ru/20240825/politika-1968316157.html
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в мире, китай, сша, пекин, джейк салливан
В мире, Китай, США, Пекин, Джейк Салливан
СМИ: Салливан собрался "надавить на Китай" из-за сотрудничества с Россией
NYT: Салливан едет в Китай, чтобы надавить на Пекин из-за сотрудничества с РФ
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе своего визита в Китай попытается надавить на Пекин с целью снизить уровень двустороннего сотрудничества с Москвой, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителей американских властей.
"Салливан будет вероятнее всего убедительно просить Китай сократить поддержку России", - пишет издание.
При этом отмечается, что подобные попытки представителя Белого дома повлиять на руководство КНР, вероятнее всего, окажутся безрезультатными, поскольку Россия остается для Китая крупным партнером, вместе с которым обе страны "действуют в противовес" США.
Салливан 27-29 августа находится с визитом в Китае. В рамках его визита стороны проводят новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Как ранее сообщили в МИД КНР, это первый визит в Китай представителя президента США по нацбезопасности после восьмилетнего перерыва, а также первый визит в Китай для Салливана.