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Сахалин отправил на передовую партию подавителей дронов - РИА Новости, 27.08.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
02:37 27.08.2024 (обновлено: 11:18 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/sakhalin-1968640074.html
Сахалин отправил на передовую партию подавителей дронов
Сахалин отправил на передовую партию подавителей дронов - РИА Новости, 27.08.2024
Сахалин отправил на передовую партию подавителей дронов
Партию техники для борьбы с беспилотными летательными аппаратами отправил Сахалин островным бойцам на передовую, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T02:37
2024-08-27T11:18
надежные люди
сахалин
сахалинская область
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 авг – РИА Новости. Партию техники для борьбы с беспилотными летательными аппаратами отправил Сахалин островным бойцам на передовую, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. "Сахалин наращивает объемы помощи фронту. Передал военным партию техники для сахалинских ребят в зону проведения специальной военной операции. В посылках подавители БПЛА. Эти системы помогут распознать и уничтожить вражеские дроны. Важно, что использованию именно этих технических комплексов учили наших бойцов на тренировочных полигонах", – написал глава региона в Telegram-канале. Лимаренко подчеркнул, что каждый такой груз означает сохраненные жизни бойцов. "Именно поэтому моя принципиальная позиция – правительство Сахалинской области должно удовлетворять все заявки военного командования. Пока бойцы сражаются на передовой, мы должны обеспечить им надежный тыл, взяв на себя вопросы снабжения и помощи их близким", – отметил губернатор.
https://ria.ru/20240826/pomosch-1968455501.html
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сахалин, сахалинская область, валерий лимаренко
Надежные люди, Сахалин, Сахалинская область, Валерий Лимаренко
Сахалин отправил на передовую партию подавителей дронов

Лимаренко: Сахалин отправил на передовую в зону СВО партию подавителей дронов

© Лимаренко Brief/TelegramПартия техники для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, отправленная с Сахалина бойцам в зону СВО
Партия техники для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, отправленная с Сахалина бойцам в зону СВО - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Лимаренко Brief/Telegram
Партия техники для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, отправленная с Сахалина бойцам в зону СВО
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 авг – РИА Новости. Партию техники для борьбы с беспилотными летательными аппаратами отправил Сахалин островным бойцам на передовую, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
«
"Сахалин наращивает объемы помощи фронту. Передал военным партию техники для сахалинских ребят в зону проведения специальной военной операции. В посылках подавители БПЛА. Эти системы помогут распознать и уничтожить вражеские дроны. Важно, что использованию именно этих технических комплексов учили наших бойцов на тренировочных полигонах", – написал глава региона в Telegram-канале.
Лимаренко подчеркнул, что каждый такой груз означает сохраненные жизни бойцов.
"Именно поэтому моя принципиальная позиция – правительство Сахалинской области должно удовлетворять все заявки военного командования. Пока бойцы сражаются на передовой, мы должны обеспечить им надежный тыл, взяв на себя вопросы снабжения и помощи их близким", – отметил губернатор.
Мини-экскаватор в зону СВО из Ярославской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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Вчера, 10:46
 
Надежные людиСахалинСахалинская областьВалерий Лимаренко
 
 
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