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Сахалин отправил на передовую партию подавителей дронов
Сахалин отправил на передовую партию подавителей дронов - РИА Новости, 27.08.2024
Сахалин отправил на передовую партию подавителей дронов
Партию техники для борьбы с беспилотными летательными аппаратами отправил Сахалин островным бойцам на передовую, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T02:37
2024-08-27T02:37
2024-08-27T11:18
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 авг – РИА Новости. Партию техники для борьбы с беспилотными летательными аппаратами отправил Сахалин островным бойцам на передовую, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. "Сахалин наращивает объемы помощи фронту. Передал военным партию техники для сахалинских ребят в зону проведения специальной военной операции. В посылках подавители БПЛА. Эти системы помогут распознать и уничтожить вражеские дроны. Важно, что использованию именно этих технических комплексов учили наших бойцов на тренировочных полигонах", – написал глава региона в Telegram-канале. Лимаренко подчеркнул, что каждый такой груз означает сохраненные жизни бойцов. "Именно поэтому моя принципиальная позиция – правительство Сахалинской области должно удовлетворять все заявки военного командования. Пока бойцы сражаются на передовой, мы должны обеспечить им надежный тыл, взяв на себя вопросы снабжения и помощи их близким", – отметил губернатор.
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сахалин, сахалинская область, валерий лимаренко
Надежные люди, Сахалин, Сахалинская область, Валерий Лимаренко
Сахалин отправил на передовую партию подавителей дронов
Лимаренко: Сахалин отправил на передовую в зону СВО партию подавителей дронов