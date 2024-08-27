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В Польше жестко отчитали Украину после одного шага Зеленского - РИА Новости, 27.08.2024
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02:15 27.08.2024 (обновлено: 09:55 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/rpts-1968639659.html
В Польше жестко отчитали Украину после одного шага Зеленского
В Польше жестко отчитали Украину после одного шага Зеленского - РИА Новости, 27.08.2024
В Польше жестко отчитали Украину после одного шага Зеленского
Решение Верховной рады Украины о запрете деятельности организаций, связанных с РПЦ, утвержденное Владимиром Зеленским, – это политическая и моральная ошибка,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T02:15
2024-08-27T09:55
украина
россия
польша
владимир зеленский
русская православная церковь
украинская православная церковь
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Решение Верховной рады Украины о запрете деятельности организаций, связанных с РПЦ, утвержденное Владимиром Зеленским, – это политическая и моральная ошибка, заявил редактор польского журнала Do Rzeczy Павел Лисицкий."Я считаю решение Верховной Рады Украины, принявшей закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Русской Православной Церковью, одновременно политической и моральной ошибкой", – написал он.Обозреватель добавил, что после подобного закона не может идти и речи о том, чтобы считать правительство в Киеве защитниками “западных ценностей”."Согласие на репрессии против Церкви означает, что Запад признает нарушение принципов, которые якобы неприкосновенны", – подчеркнул автор.Владимир Зеленский в субботу подписал законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с Россией, в частности, канонической Украинской православной церкви.Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
https://ria.ru/20240825/tserkov-1968348761.html
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украина, россия, польша, владимир зеленский, русская православная церковь, украинская православная церковь, верховная рада украины, ситуация вокруг упц
Украина, Россия, Польша, Владимир Зеленский, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ
В Польше жестко отчитали Украину после одного шага Зеленского

Do Rzeczy назвал решение Киева запретить связанные с РПЦ организации ошибкой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСторонники Украинской православной церкви совершают молитвенное стояние под зданием Верховной Рады в Киеве против ущемления своих прав
Сторонники Украинской православной церкви совершают молитвенное стояние под зданием Верховной Рады в Киеве против ущемления своих прав - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сторонники Украинской православной церкви совершают молитвенное стояние под зданием Верховной Рады в Киеве против ущемления своих прав. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Решение Верховной рады Украины о запрете деятельности организаций, связанных с РПЦ, утвержденное Владимиром Зеленским, – это политическая и моральная ошибка, заявил редактор польского журнала Do Rzeczy Павел Лисицкий.
"Я считаю решение Верховной Рады Украины, принявшей закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Русской Православной Церковью, одновременно политической и моральной ошибкой", – написал он.
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Обозреватель добавил, что после подобного закона не может идти и речи о том, чтобы считать правительство в Киеве защитниками “западных ценностей”.
"Согласие на репрессии против Церкви означает, что Запад признает нарушение принципов, которые якобы неприкосновенны", – подчеркнул автор.
Владимир Зеленский в субботу подписал законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с Россией, в частности, канонической Украинской православной церкви.
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Глава католиков России прокомментировал запрет УПЦ на Украине
23 августа, 11:31
Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
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УкраинаРоссияПольшаВладимир ЗеленскийРусская православная церковьУкраинская православная церковьВерховная Рада УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
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