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Россия передала ОЗХО доказательства нарушения Киевом Конвенции по химоружию
Россия передала ОЗХО доказательства нарушения Киевом Конвенции по химоружию - РИА Новости, 27.08.2024
Россия передала ОЗХО доказательства нарушения Киевом Конвенции по химоружию
Материалы о доказанных нарушениях Украиной Конвенции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) переданы в техсекретариат организации, внятной реакции... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:22
2024-08-27T09:22
2024-08-27T09:22
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Материалы о доказанных нарушениях Украиной Конвенции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) переданы в техсекретариат организации, внятной реакции не последовало, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Обращаю ваше внимание, что материалы о доказанных случаях нарушения Украиной Конвенции были переданы Российской Федерацией в техсекретариат ОЗХО. Вместе с тем какой-либо внятной реакции со стороны организации до настоящего времени не последовало", - сказал он на брифинге. По словам Кириллова, это связано с тем, что принятие решений в ОЗХО полностью подконтрольно США."Считаем, что международному сообществу необходимо обратить пристальное внимание на данные вопросы, а профильной организации - ОЗХО - принять безотлагательные меры для контроля соблюдения положений Конвенции Украиной и недопущения разработки, производства, накопления и применения химического оружия", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20240708/ukraina-1958271595.html
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в мире, украина, сша, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы рф
В мире, Украина, США, Игорь Кириллов, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы РФ
Россия передала ОЗХО доказательства нарушения Киевом Конвенции по химоружию
Минобороны: РФ передала ОЗХО данные о нарушениях Киевом Конвенции по химоружию
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Материалы о доказанных нарушениях Украиной Конвенции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) переданы в техсекретариат организации, внятной реакции не последовало, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Обращаю ваше внимание, что материалы о доказанных случаях нарушения Украиной Конвенции были переданы Российской Федерацией в техсекретариат ОЗХО. Вместе с тем какой-либо внятной реакции со стороны организации до настоящего времени не последовало", - сказал он на брифинге.
По словам Кириллова, это связано с тем, что принятие решений в ОЗХО полностью подконтрольно США.
"Считаем, что международному сообществу необходимо обратить пристальное внимание на данные вопросы, а профильной организации - ОЗХО - принять безотлагательные меры для контроля соблюдения положений Конвенции Украиной и недопущения разработки, производства, накопления и применения химического оружия", - сказал Кириллов.