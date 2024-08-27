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Россия передала ОЗХО доказательства нарушения Киевом Конвенции по химоружию - РИА Новости, 27.08.2024
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09:22 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/rossija-1968662023.html
Россия передала ОЗХО доказательства нарушения Киевом Конвенции по химоружию
Россия передала ОЗХО доказательства нарушения Киевом Конвенции по химоружию - РИА Новости, 27.08.2024
Россия передала ОЗХО доказательства нарушения Киевом Конвенции по химоружию
Материалы о доказанных нарушениях Украиной Конвенции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) переданы в техсекретариат организации, внятной реакции... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:22
2024-08-27T09:22
в мире
украина
сша
игорь кириллов
организация по запрещению химического оружия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Материалы о доказанных нарушениях Украиной Конвенции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) переданы в техсекретариат организации, внятной реакции не последовало, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Обращаю ваше внимание, что материалы о доказанных случаях нарушения Украиной Конвенции были переданы Российской Федерацией в техсекретариат ОЗХО. Вместе с тем какой-либо внятной реакции со стороны организации до настоящего времени не последовало", - сказал он на брифинге. По словам Кириллова, это связано с тем, что принятие решений в ОЗХО полностью подконтрольно США."Считаем, что международному сообществу необходимо обратить пристальное внимание на данные вопросы, а профильной организации - ОЗХО - принять безотлагательные меры для контроля соблюдения положений Конвенции Украиной и недопущения разработки, производства, накопления и применения химического оружия", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20240708/ukraina-1958271595.html
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в мире, украина, сша, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы рф
В мире, Украина, США, Игорь Кириллов, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы РФ
Россия передала ОЗХО доказательства нарушения Киевом Конвенции по химоружию

Минобороны: РФ передала ОЗХО данные о нарушениях Киевом Конвенции по химоружию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Материалы о доказанных нарушениях Украиной Конвенции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) переданы в техсекретариат организации, внятной реакции не последовало, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Обращаю ваше внимание, что материалы о доказанных случаях нарушения Украиной Конвенции были переданы Российской Федерацией в техсекретариат ОЗХО. Вместе с тем какой-либо внятной реакции со стороны организации до настоящего времени не последовало", - сказал он на брифинге.
По словам Кириллова, это связано с тем, что принятие решений в ОЗХО полностью подконтрольно США.
"Считаем, что международному сообществу необходимо обратить пристальное внимание на данные вопросы, а профильной организации - ОЗХО - принять безотлагательные меры для контроля соблюдения положений Конвенции Украиной и недопущения разработки, производства, накопления и применения химического оружия", - сказал Кириллов.
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В миреУкраинаСШАИгорь КирилловОрганизация по запрещению химического оружияВооруженные силы РФ
 
 
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