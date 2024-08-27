https://ria.ru/20240827/rossija-1968662023.html

Россия передала ОЗХО доказательства нарушения Киевом Конвенции по химоружию

Россия передала ОЗХО доказательства нарушения Киевом Конвенции по химоружию - РИА Новости, 27.08.2024

Россия передала ОЗХО доказательства нарушения Киевом Конвенции по химоружию

Материалы о доказанных нарушениях Украиной Конвенции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) переданы в техсекретариат организации, внятной реакции... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:22

2024-08-27T09:22

2024-08-27T09:22

в мире

украина

сша

игорь кириллов

организация по запрещению химического оружия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Материалы о доказанных нарушениях Украиной Конвенции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) переданы в техсекретариат организации, внятной реакции не последовало, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Обращаю ваше внимание, что материалы о доказанных случаях нарушения Украиной Конвенции были переданы Российской Федерацией в техсекретариат ОЗХО. Вместе с тем какой-либо внятной реакции со стороны организации до настоящего времени не последовало", - сказал он на брифинге. По словам Кириллова, это связано с тем, что принятие решений в ОЗХО полностью подконтрольно США."Считаем, что международному сообществу необходимо обратить пристальное внимание на данные вопросы, а профильной организации - ОЗХО - принять безотлагательные меры для контроля соблюдения положений Конвенции Украиной и недопущения разработки, производства, накопления и применения химического оружия", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20240708/ukraina-1958271595.html

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в мире, украина, сша, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы рф