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Новый резидент из сферы авиастроения появился в ОЭЗ "Дубна" - РИА Новости, 27.08.2024
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Новости Подмосковья
 
19:20 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/rezident-1968835483.html
Новый резидент из сферы авиастроения появился в ОЭЗ "Дубна"
Новый резидент из сферы авиастроения появился в ОЭЗ "Дубна" - РИА Новости, 27.08.2024
Новый резидент из сферы авиастроения появился в ОЭЗ "Дубна"
Особая экономическая зона "Дубна" пополнилась новым резидентом – компанией "ТЕХРЕСУРС", на территории ОЭЗ новый резидент среди прочего будет выпускать поводки и РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T19:20
2024-08-27T19:20
новости подмосковья
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Особая экономическая зона "Дубна" пополнилась новым резидентом – компанией "ТЕХРЕСУРС", на территории ОЭЗ новый резидент среди прочего будет выпускать поводки и щетки стеклоочистителей и деталей фюзеляжа для авиационной техники, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Соглашение о реализации инвестпроекта по запуску лабораторно-производственного комплекса в сфере выпуска компонентов для авиастроения подписано управляющей компанией ОЭЗ, министерством инвестиций, промышленности и науки Подмосковья и компанией "ТЕХРЕСУРС". "Новый резидент ОЭЗ "Дубна" инвестирует 300 миллионов рублей в строительство и запуск лабораторно-производственного комплекса, в котором будет разрабатывать и выпускать изделия для авиатехники. Первую очередь проекта планируется запустить уже в конце следующего года, полностью проект будет реализован в 2026 году", – сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что на предприятии будет создано более 40 рабочих мест. Компания "ТЕХРЕСУРС" работает в авиационной отрасли с 2017 года, изготавливает и поставляет серийную продукцию, составные части для авиационных компонентов летательных аппаратов, в том числе для сервисного и послепродажного обслуживания. В рамках своего инвестпроекта компания "ТЕХРЕСУРС" обеспечит отечественной рынок качественной продукцией с необходимыми характеристиками. Продукция компании также будет востребована в космической отрасли, на наземной технике, в том числе военной, а также на морском, речном и железнодорожным транспорте, говорится в сообщении. На территории ОЭЗ "Дубна" уже ведут деятельность несколько предприятий, занятых в области авиастроения. Компания "ТЕХРЕСУРС" станет очередным резидентом подмосковной ОЭЗ из этой сферы.
https://ria.ru/20240827/festival-1968828614.html
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96
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Новый резидент из сферы авиастроения появился в ОЭЗ "Дубна"

Новый резидент из сферы авиастроения появился в ОЭЗ "Дубна"

© Фото : Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиНовый резидент из сферы авиастроения появился в ОЭЗ "Дубна"
Новый резидент из сферы авиастроения появился в ОЭЗ Дубна - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Новый резидент из сферы авиастроения появился в ОЭЗ "Дубна"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Особая экономическая зона "Дубна" пополнилась новым резидентом – компанией "ТЕХРЕСУРС", на территории ОЭЗ новый резидент среди прочего будет выпускать поводки и щетки стеклоочистителей и деталей фюзеляжа для авиационной техники, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Соглашение о реализации инвестпроекта по запуску лабораторно-производственного комплекса в сфере выпуска компонентов для авиастроения подписано управляющей компанией ОЭЗ, министерством инвестиций, промышленности и науки Подмосковья и компанией "ТЕХРЕСУРС".
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"Новый резидент ОЭЗ "Дубна" инвестирует 300 миллионов рублей в строительство и запуск лабораторно-производственного комплекса, в котором будет разрабатывать и выпускать изделия для авиатехники. Первую очередь проекта планируется запустить уже в конце следующего года, полностью проект будет реализован в 2026 году", – сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что на предприятии будет создано более 40 рабочих мест.
Компания "ТЕХРЕСУРС" работает в авиационной отрасли с 2017 года, изготавливает и поставляет серийную продукцию, составные части для авиационных компонентов летательных аппаратов, в том числе для сервисного и послепродажного обслуживания.
В рамках своего инвестпроекта компания "ТЕХРЕСУРС" обеспечит отечественной рынок качественной продукцией с необходимыми характеристиками. Продукция компании также будет востребована в космической отрасли, на наземной технике, в том числе военной, а также на морском, речном и железнодорожным транспорте, говорится в сообщении.
На территории ОЭЗ "Дубна" уже ведут деятельность несколько предприятий, занятых в области авиастроения. Компания "ТЕХРЕСУРС" станет очередным резидентом подмосковной ОЭЗ из этой сферы.
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