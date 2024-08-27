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Патрушев встретился с губернатором Астраханской области
Патрушев встретился с губернатором Астраханской области - РИА Новости, 27.08.2024
Патрушев встретился с губернатором Астраханской области
Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обсудили реконструкцию очистных сооружений и развитие... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T20:29
2024-08-27T20:29
2024-08-27T20:29
астраханская область
дмитрий патрушев
игорь бабушкин
экономика
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обсудили реконструкцию очистных сооружений и развитие рыбохозяйственной мелиорации в регионе, сообщили в аппарате вице-премьера. Отмечается, что регион может подать заявку на включение в новый федеральный проект "Вода России". Одним из критериев по конкурсному включению объектов является уровень софинансирования со стороны субъекта. Также на встрече был рассмотрен вопрос отсутствия правового регулирования подъема затонувшего имущества вне границ внутренних водных путей. "Разработан проект изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта, он определяет порядок предоставления субсидий регионам на компенсацию затрат по удалению затонувшего имущества во внутренних водных путях", - говорится в сообщении. Кроме того, стороны обсудили развитие рыбохозяйственной мелиорации, которая предусматривает проведение работ по расчистке каналов-рыбоходов не реже 1 раза в 3-5 лет. В настоящее время рыбохозяйственные мероприятия не включены в состав нового нацпроекта "Экологическое благополучие". В связи с этим, прорабатывается инициатива региона по расширению нацпроекта в этом направлении, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240404/porty-1937781101.html
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астраханская область, дмитрий патрушев, игорь бабушкин, экономика
Астраханская область, Дмитрий Патрушев, Игорь Бабушкин, Экономика
Патрушев встретился с губернатором Астраханской области
Патрушев и Бабушкин обсудили развитие рыбохозяйственной мелиорации
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обсудили реконструкцию очистных сооружений и развитие рыбохозяйственной мелиорации в регионе, сообщили в аппарате
вице-премьера.
Отмечается, что регион может подать заявку на включение в новый федеральный проект "Вода России". Одним из критериев по конкурсному включению объектов является уровень софинансирования со стороны субъекта.
Также на встрече был рассмотрен вопрос отсутствия правового регулирования подъема затонувшего имущества вне границ внутренних водных путей.
"Разработан проект изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта, он определяет порядок предоставления субсидий регионам на компенсацию затрат по удалению затонувшего имущества во внутренних водных путях", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили развитие рыбохозяйственной мелиорации, которая предусматривает проведение работ по расчистке каналов-рыбоходов не реже 1 раза в 3-5 лет. В настоящее время рыбохозяйственные мероприятия не включены в состав нового нацпроекта "Экологическое благополучие". В связи с этим, прорабатывается инициатива региона по расширению нацпроекта в этом направлении, говорится в сообщении.