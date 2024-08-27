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ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Белгородской областью

ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 27.08.2024

ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО с 11.20 до 11.50 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T13:01

2024-08-27T13:01

2024-08-27T13:06

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 11.20 до 11.50 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Двадцать седьмого августа с 11.20 до 11.50 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее Минобороны РФ заявляло, что в ночь на вторник ПВО уничтожила три БПЛА на Белгородской областью. Позднее, утром во вторник, были сбиты еще два дрона.

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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)