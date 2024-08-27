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ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 27.08.2024
ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Дежурные средства ПВО с 11.20 до 11.50 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:01
2024-08-27T13:01
2024-08-27T13:06
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 11.20 до 11.50 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Двадцать седьмого августа с 11.20 до 11.50 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее Минобороны РФ заявляло, что в ночь на вторник ПВО уничтожила три БПЛА на Белгородской областью. Позднее, утром во вторник, были сбиты еще два дрона.
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Белгородской областью
ПВО уничтожила три украинских БПЛА над территорией Белгородской области