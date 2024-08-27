Рейтинг@Mail.ru
Путин дал Моди принципиальную оценку деструктивной линии Киева - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 27.08.2024 (обновлено: 13:08 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/putin-1968719803.html
Путин дал Моди принципиальную оценку деструктивной линии Киева
Путин дал Моди принципиальную оценку деструктивной линии Киева - РИА Новости, 27.08.2024
Путин дал Моди принципиальную оценку деструктивной линии Киева
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора дал премьер-министром Индии Нарендрой Моди дал принципиальную оценку деструктивной линии киевских... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:06
2024-08-27T13:08
в мире
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935317059_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_e69b3ccab835ad458ab3443285482b6e.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора дал премьер-министром Индии Нарендрой Моди дал принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей, изложив ключевые российские подходы, сообщает пресс-служба Кремля. "Со своей стороны Владимир Путин дал принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей, изложив ключевые российские подходы в отношении путей разрешения конфликта", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968095670.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935317059_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_524fc1fe3f586f6fd2ec4048bb9ad5e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, индия, владимир путин, нарендра моди
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди
Путин дал Моди принципиальную оценку деструктивной линии Киева

Путин дал премьеру Индии Моди принципиальную оценку деструктивной линии Киева

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора дал премьер-министром Индии Нарендрой Моди дал принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей, изложив ключевые российские подходы, сообщает пресс-служба Кремля.
"Со своей стороны Владимир Путин дал принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей, изложив ключевые российские подходы в отношении путей разрешения конфликта", - говорится в сообщении.
Нарендра Моди и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
"Никогда не были нейтральными". Союзник России подал знак Зеленскому
24 августа, 08:00
 
В миреРоссияИндияВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала