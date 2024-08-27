https://ria.ru/20240827/putin-1968719803.html
Путин дал Моди принципиальную оценку деструктивной линии Киева
Путин дал Моди принципиальную оценку деструктивной линии Киева - РИА Новости, 27.08.2024
Путин дал Моди принципиальную оценку деструктивной линии Киева
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора дал премьер-министром Индии Нарендрой Моди дал принципиальную оценку деструктивной линии киевских... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:06
2024-08-27T13:06
2024-08-27T13:08
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владимир путин
нарендра моди
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора дал премьер-министром Индии Нарендрой Моди дал принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей, изложив ключевые российские подходы, сообщает пресс-служба Кремля. "Со своей стороны Владимир Путин дал принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей, изложив ключевые российские подходы в отношении путей разрешения конфликта", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968095670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индия, владимир путин, нарендра моди
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди
Путин дал Моди принципиальную оценку деструктивной линии Киева
Путин дал премьеру Индии Моди принципиальную оценку деструктивной линии Киева