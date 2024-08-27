https://ria.ru/20240827/putin--1968744256.html

Путин заявил, что астраханскому губернатору легко говорить с бойцами

Путин заявил, что астраханскому губернатору легко говорить с бойцами - РИА Новости, 27.08.2024

Путин заявил, что астраханскому губернатору легко говорить с бойцами

Президент России Владимир Путин считает, что губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину легко говорить с бойцами СВО, поскольку он сам служил в одном из... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:27

2024-08-27T14:27

2024-08-27T14:57

специальная военная операция на украине

россия

астраханская область

владимир путин

игорь бабушкин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину легко говорить с бойцами СВО, поскольку он сам служил в одном из боевых подразделений. На встрече с Путиным Бабушкин рассказал главе государства о работе, проводимой в регионе для поддержки участников СВО и их семей. Он также отметил, что старается чаще встречаться с ними. "Я думаю, что вам легко говорить с нашими бойцами, имея в виду, что вы и сами служили в одном из боевых подразделений", - прокомментировал Путин. Бабушкин является полковником в запасе. В 1992-2012 годах он проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных Силах РФ и подразделениях ФСБ России.

https://ria.ru/20240827/babushkin-1968740671.html

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россия, астраханская область, владимир путин, игорь бабушкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)