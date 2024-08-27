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Путин заявил, что астраханскому губернатору легко говорить с бойцами - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 27.08.2024 (обновлено: 14:57 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/putin--1968744256.html
Путин заявил, что астраханскому губернатору легко говорить с бойцами
Путин заявил, что астраханскому губернатору легко говорить с бойцами - РИА Новости, 27.08.2024
Путин заявил, что астраханскому губернатору легко говорить с бойцами
Президент России Владимир Путин считает, что губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину легко говорить с бойцами СВО, поскольку он сам служил в одном из... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:27
2024-08-27T14:57
специальная военная операция на украине
россия
астраханская область
владимир путин
игорь бабушкин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину легко говорить с бойцами СВО, поскольку он сам служил в одном из боевых подразделений. На встрече с Путиным Бабушкин рассказал главе государства о работе, проводимой в регионе для поддержки участников СВО и их семей. Он также отметил, что старается чаще встречаться с ними. "Я думаю, что вам легко говорить с нашими бойцами, имея в виду, что вы и сами служили в одном из боевых подразделений", - прокомментировал Путин. Бабушкин является полковником в запасе. В 1992-2012 годах он проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных Силах РФ и подразделениях ФСБ России.
https://ria.ru/20240827/babushkin-1968740671.html
https://ria.ru/20240827/putin-1968741848.html
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россия, астраханская область, владимир путин, игорь бабушкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Астраханская область, Владимир Путин, Игорь Бабушкин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин заявил, что астраханскому губернатору легко говорить с бойцами

Путин заявил, что астраханскому губернатору легко говорить с участниками СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи. 27 августа 2024
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи. 27 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину легко говорить с бойцами СВО, поскольку он сам служил в одном из боевых подразделений.
На встрече с Путиным Бабушкин рассказал главе государства о работе, проводимой в регионе для поддержки участников СВО и их семей. Он также отметил, что старается чаще встречаться с ними.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Путин оценил работу астраханского губернатора
Вчера, 14:10
"Я думаю, что вам легко говорить с нашими бойцами, имея в виду, что вы и сами служили в одном из боевых подразделений", - прокомментировал Путин.
Бабушкин является полковником в запасе. В 1992-2012 годах он проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных Силах РФ и подразделениях ФСБ России.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Путин похвалил астраханского губернатора за строительство школ
Вчера, 14:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАстраханская областьВладимир ПутинИгорь БабушкинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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