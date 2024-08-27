https://ria.ru/20240827/putin--1968744256.html
Путин заявил, что астраханскому губернатору легко говорить с бойцами
Путин заявил, что астраханскому губернатору легко говорить с бойцами - РИА Новости, 27.08.2024
Путин заявил, что астраханскому губернатору легко говорить с бойцами
Президент России Владимир Путин считает, что губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину легко говорить с бойцами СВО, поскольку он сам служил в одном из... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:27
2024-08-27T14:27
2024-08-27T14:57
специальная военная операция на украине
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астраханская область
владимир путин
игорь бабушкин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину легко говорить с бойцами СВО, поскольку он сам служил в одном из боевых подразделений. На встрече с Путиным Бабушкин рассказал главе государства о работе, проводимой в регионе для поддержки участников СВО и их семей. Он также отметил, что старается чаще встречаться с ними. "Я думаю, что вам легко говорить с нашими бойцами, имея в виду, что вы и сами служили в одном из боевых подразделений", - прокомментировал Путин. Бабушкин является полковником в запасе. В 1992-2012 годах он проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных Силах РФ и подразделениях ФСБ России.
https://ria.ru/20240827/babushkin-1968740671.html
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россия, астраханская область, владимир путин, игорь бабушкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Астраханская область, Владимир Путин, Игорь Бабушкин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин заявил, что астраханскому губернатору легко говорить с бойцами
Путин заявил, что астраханскому губернатору легко говорить с участниками СВО