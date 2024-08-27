https://ria.ru/20240827/produktsiya-1968735948.html

Компании Москвы расширяют географию поставок высокотехнологичной продукции

Компании Москвы расширяют географию поставок высокотехнологичной продукции - РИА Новости, 27.08.2024

Компании Москвы расширяют географию поставок высокотехнологичной продукции

В настоящий момент московские промышленники оснащают высокотехнологичным оборудованием важные производственные объекты страны, что позволяет наращивать объемы... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:00

2024-08-27T14:00

2024-08-27T14:02

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

иван коновалов

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. В настоящий момент московские промышленники оснащают высокотехнологичным оборудованием важные производственные объекты страны, что позволяет наращивать объемы выпуска продукции в нефтегазовой, машиностроительной, авиационной, пищевой, медицинской и других отраслях, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Промышленность Москвы представлена сегодня 23 отраслями. Более 4,2 тысячи производственных компаний выпускают в городе продукты питания, одежду, лазерные станки, роботов, автомобили, комплектующие для космических ракет, лифты, медизделия, лекарства и другую продукцию, востребованную на внутреннем рынке страны и у зарубежных партнеров. Налаживать взаимоотношение с зарубежными партнерами бизнесу помогает центр "Моспром", эксперты которого находят контрагентов, организуют переговоры с потенциальными покупателями, а также участие производителей в международных выставках и бизнес-миссиях", – цитирует пресс-служба ДИПП Гарбузова.Он привел в пример столичную компанию, которая производит оборудование и приборы для нужд радиационного контроля и ядерной медицины ООО "НТЦ Амплитуда". Это предприятие расширило географию поставок оборудования в рамках подписанного с Боливией договора. Компания отгрузила спектрометрические установки, установку паспортизации контейнеров, а также мобильный контейнер для сбора жидких радиоактивных отходов. Кроме того, предприятие начало отгрузку первой партии продукции в Бангладеш.Как рассказал генеральный директор компании Иван Коновалов, организации удалось значительно расширить географию поставок. Так, в 2024 году организация поставила комплект оборудования, включая радиационно-защитный бокс с манипуляторами для перезарядки дефектоскопов, на строящуюся АЭС "Рупур" в Бангладеш."В настоящее время идет отгрузка для Агентства по атомной энергии Боливии и Национального центра ядерных исследований и технологий в Боливии, включая спектрометры, установки для паспортизации радиоактивных отходов", – подчеркнул Коновалов.Московский интегратор по аддитивным технологиям ГК "Росатом" отгрузил свое оборудование Центру аддитивных технологий общего доступа в Томский политехнический университет. Компания поставила 3D-принтер собственного производства по печати металлом. Машина позволяет получать изделия из металлопорошковых композиций путем избирательного лазерного плавления слоя порошка по площади сечения заготовок с повышенной точностью, которая особенно важна создания деталей для ведущих промышленных отраслей России: нефтегазовой, машиностроительной, авиационной, космической, судостроительной и атомной.Кроме того, на международной промышленной выставке ИННОПРОМ предприятие подписало соглашение об открытии Центра аддитивных технологий в Уральском федеральном университете. Его оснастят отечественным оборудованием для трехмерной печати металлом, пластиком и композитными материалами.Столица является мегаполисом с развитым производством. В городе ведут свою деятельность более 4,2 тысячи промышленных компаний, где работают более 725 тысяч человек. Ежегодно открывается до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Они производят различные товары и активно внедряют инновации.

https://ria.ru/20240827/vebinar-1968707440.html

https://ria.ru/20240827/investitsii-1968674593.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, иван коновалов