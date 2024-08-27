https://ria.ru/20240827/prigovor-1968793626.html

Под Пермью мужчине, стрелявшему из страйкбольного оружия, вынесли приговор

Под Пермью мужчине, стрелявшему из страйкбольного оружия, вынесли приговор - РИА Новости, 27.08.2024

Под Пермью мужчине, стрелявшему из страйкбольного оружия, вынесли приговор

Житель Пермского края, который стрелял из винтовки и пистолета для страйкбола в игравших во дворе девочек и причинил им травмы, приговорен к принудительным... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:38

2024-08-27T16:38

2024-08-27T16:38

происшествия

пермский край

чайковский

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ПЕРМЬ, 27 авг - РИА Новости. Житель Пермского края, который стрелял из винтовки и пистолета для страйкбола в игравших во дворе девочек и причинил им травмы, приговорен к принудительным работам на срок 1 год 7 месяцев и выплате компенсации, сообщает региональная прокуратура. Суд установил, что в конце апреля в квартире в пермском Чайковском мужчина взял винтовку и пистолет, предназначенные для игры в страйкбол, и стал стрелять в двух девочек 10 и 9 лет во дворе. Жителя раздражал шум, доносившийся с игровой площадки. Стрелявший заряжал в страйкбольное оружие пластиковые шары и целился в руки и ноги детей. Девочки получили различные травмы. После инцидента было возбуждено дело по статьям о хулиганстве и побоях. "Виновному назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 7 месяцев с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. Также суд удовлетворил гражданский иск родных одной из потерпевших девочек, им выплатят 300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240724/cherepovets-1961791035.html

https://ria.ru/20240718/gas-1960579182.html

пермский край

чайковский

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происшествия, пермский край, чайковский