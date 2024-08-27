Рейтинг@Mail.ru
Под Пермью мужчине, стрелявшему из страйкбольного оружия, вынесли приговор - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/prigovor-1968793626.html
Под Пермью мужчине, стрелявшему из страйкбольного оружия, вынесли приговор
Под Пермью мужчине, стрелявшему из страйкбольного оружия, вынесли приговор - РИА Новости, 27.08.2024
Под Пермью мужчине, стрелявшему из страйкбольного оружия, вынесли приговор
Житель Пермского края, который стрелял из винтовки и пистолета для страйкбола в игравших во дворе девочек и причинил им травмы, приговорен к принудительным... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:38
2024-08-27T16:38
происшествия
пермский край
чайковский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ПЕРМЬ, 27 авг - РИА Новости. Житель Пермского края, который стрелял из винтовки и пистолета для страйкбола в игравших во дворе девочек и причинил им травмы, приговорен к принудительным работам на срок 1 год 7 месяцев и выплате компенсации, сообщает региональная прокуратура. Суд установил, что в конце апреля в квартире в пермском Чайковском мужчина взял винтовку и пистолет, предназначенные для игры в страйкбол, и стал стрелять в двух девочек 10 и 9 лет во дворе. Жителя раздражал шум, доносившийся с игровой площадки. Стрелявший заряжал в страйкбольное оружие пластиковые шары и целился в руки и ноги детей. Девочки получили различные травмы. После инцидента было возбуждено дело по статьям о хулиганстве и побоях. "Виновному назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 7 месяцев с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. Также суд удовлетворил гражданский иск родных одной из потерпевших девочек, им выплатят 300 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240724/cherepovets-1961791035.html
https://ria.ru/20240718/gas-1960579182.html
пермский край
чайковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, чайковский
Происшествия, Пермский край, Чайковский
Под Пермью мужчине, стрелявшему из страйкбольного оружия, вынесли приговор

Под Пермью мужчину, стрелявшего из страйкбольного оружия, приговорили к работам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 27 авг - РИА Новости. Житель Пермского края, который стрелял из винтовки и пистолета для страйкбола в игравших во дворе девочек и причинил им травмы, приговорен к принудительным работам на срок 1 год 7 месяцев и выплате компенсации, сообщает региональная прокуратура.
Суд установил, что в конце апреля в квартире в пермском Чайковском мужчина взял винтовку и пистолет, предназначенные для игры в страйкбол, и стал стрелять в двух девочек 10 и 9 лет во дворе. Жителя раздражал шум, доносившийся с игровой площадки. Стрелявший заряжал в страйкбольное оружие пластиковые шары и целился в руки и ноги детей. Девочки получили различные травмы. После инцидента было возбуждено дело по статьям о хулиганстве и побоях.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Житель Череповца напал с ножом на автомобиль
24 июля, 18:50
"Виновному назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 7 месяцев с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
Также суд удовлетворил гражданский иск родных одной из потерпевших девочек, им выплатят 300 тысяч рублей.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
В Петербурге курьер распылил газ в лицо мужчине с ребенком
18 июля, 20:25
 
ПроисшествияПермский крайЧайковский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала