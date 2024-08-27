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В России за сутки потушили 31 природный пожар - РИА Новости, 27.08.2024
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10:32 27.08.2024
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В России за сутки потушили 31 природный пожар
В России за сутки потушили 31 природный пожар - РИА Новости, 27.08.2024
В России за сутки потушили 31 природный пожар
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 31 природный пожар на общей площади более 16 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана на РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T10:32
2024-08-27T10:32
происшествия
россия
природные пожары в россии
база охраны лесов "авиалесоохрана"
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 31 природный пожар на общей площади более 16 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26 августа 2024 года в десяти регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 31 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 16 877 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 27 августа на территории РФ было 100 лесных пожаров на площади 377719 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовало 22 пожара на 237 514 гектарах.
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происшествия, россия, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"
Происшествия, Россия, Природные пожары в России, База охраны лесов "Авиалесоохрана"
В России за сутки потушили 31 природный пожар

Авиалесоохрана: в РФ за сутки потушили 31 природный пожар на площади 16,8 тыс га

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю | Перейти в медиабанкТушение природных пожаров
Тушение природных пожаров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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Тушение природных пожаров . Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 31 природный пожар на общей площади более 16 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26 августа 2024 года в десяти регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 31 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 16 877 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 27 августа на территории РФ было 100 лесных пожаров на площади 377719 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовало 22 пожара на 237 514 гектарах.
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