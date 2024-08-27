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В Воронежской области потушили пожар, охвативший десять домов - РИА Новости, 27.08.2024
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21:29 27.08.2024 (обновлено: 21:37 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/pozhar-1968852785.html
В Воронежской области потушили пожар, охвативший десять домов
В Воронежской области потушили пожар, охвативший десять домов - РИА Новости, 27.08.2024
В Воронежской области потушили пожар, охвативший десять домов
Пожар в селе Журавка Воронежской области ликвидирован, пострадавших нет, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T21:29
2024-08-27T21:37
происшествия
воронежская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пожар в селе Журавка Воронежской области ликвидирован, пострадавших нет, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Александр Гусев.Гусев во вторник днем сообщал, что огонь в селе Журавка Воронежской области после загорания травы перекинулся на жилые дома. Ранее сообщалось, что возгорание локализовано на площади порядка одного гектара."Пожар в Журавке Богучарского района ликвидирован. Пострадавших нет. Огонь повредил пять жилых и пять нежилых домов, а также 10 надворных построек. Для жителей пострадавших домов днём открыли пункт временного размещения в доме культуры села. Оперативно доставили туда воду и продукты питания", - написал Гусев.Также он уточнил, что необходимости в ПВР пока не возникло, так как "все, у кого пострадало жилье, разместились у родственников". Однако ПВР продолжает работать, готова принимать жителей и гостиница. Сотрудники администрации района находятся на месте происшествия."Поставил задачу максимально быстро наладить процесс помощи пострадавшим. Ни один человек не останется без нашей поддержки", - отметил губернатор.
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происшествия, воронежская область, природные пожары в россии
Происшествия, Воронежская область, Природные пожары в России
В Воронежской области потушили пожар, охвативший десять домов

В Воронежской области потушили пожар, охвативший 5 жилых и 5 нежилых домов

© МЧС Воронежской области/TelegramЛиквидация пожара в селе Журавка Воронежской области
Ликвидация пожара в селе Журавка Воронежской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© МЧС Воронежской области/Telegram
Ликвидация пожара в селе Журавка Воронежской области
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пожар в селе Журавка Воронежской области ликвидирован, пострадавших нет, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
Гусев во вторник днем сообщал, что огонь в селе Журавка Воронежской области после загорания травы перекинулся на жилые дома. Ранее сообщалось, что возгорание локализовано на площади порядка одного гектара.
"Пожар в Журавке Богучарского района ликвидирован. Пострадавших нет. Огонь повредил пять жилых и пять нежилых домов, а также 10 надворных построек. Для жителей пострадавших домов днём открыли пункт временного размещения в доме культуры села. Оперативно доставили туда воду и продукты питания", - написал Гусев.
Также он уточнил, что необходимости в ПВР пока не возникло, так как "все, у кого пострадало жилье, разместились у родственников". Однако ПВР продолжает работать, готова принимать жителей и гостиница. Сотрудники администрации района находятся на месте происшествия.
"Поставил задачу максимально быстро наладить процесс помощи пострадавшим. Ни один человек не останется без нашей поддержки", - отметил губернатор.
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