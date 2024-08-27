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В Воронежской области локализовали пожар, перекинувшийся с травы на дома - РИА Новости, 27.08.2024
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17:22 27.08.2024 (обновлено: 18:05 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/pozhar-1968806476.html
В Воронежской области локализовали пожар, перекинувшийся с травы на дома
В Воронежской области локализовали пожар, перекинувшийся с травы на дома - РИА Новости, 27.08.2024
В Воронежской области локализовали пожар, перекинувшийся с травы на дома
Возгорание в Воронежской области локализовано на площади порядка одного гектара, огнём повреждены 10 домов, включая жилые, и 10 хозпостроек, сообщается в... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:22
2024-08-27T18:05
происшествия
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр гусев (губернатор)
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Возгорание в Воронежской области локализовано на площади порядка одного гектара, огнём повреждены 10 домов, включая жилые, и 10 хозпостроек, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России.Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что огонь в селе Журавка Воронежской области после загорания травы перекинулся на жилые дома."Пожар локализован на площади порядка одного гектара", - говорится в сообщении.По уточненной информации, огнем повреждены 10 домов, пять из которых жилые, и 10 хозяйственных построек различного назначения. В настоящее время ущерб, нанесенный огнем, уточняется."По предварительным данным, пострадавших нет", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что дознаватели МЧС России уже начали проверку по факту пожара.
https://ria.ru/20240827/pozhar-1968786761.html
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происшествия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр гусев (губернатор), россия
Происшествия, Воронежская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Гусев (губернатор), Россия
В Воронежской области локализовали пожар, перекинувшийся с травы на дома

МЧС РФ: в Воронежской области локализовали пожар, 10 домов получили повреждения

© МЧС Воронежской области/TelegramЛиквидация пожара в селе Журавка Воронежской области. 27 августа 2024
Ликвидация пожара в селе Журавка Воронежской области. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© МЧС Воронежской области/Telegram
Ликвидация пожара в селе Журавка Воронежской области. 27 августа 2024
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Возгорание в Воронежской области локализовано на площади порядка одного гектара, огнём повреждены 10 домов, включая жилые, и 10 хозпостроек, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России.
Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что огонь в селе Журавка Воронежской области после загорания травы перекинулся на жилые дома.
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"Пожар локализован на площади порядка одного гектара", - говорится в сообщении.
По уточненной информации, огнем повреждены 10 домов, пять из которых жилые, и 10 хозяйственных построек различного назначения. В настоящее время ущерб, нанесенный огнем, уточняется.
"По предварительным данным, пострадавших нет", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что дознаватели МЧС России уже начали проверку по факту пожара.
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ПроисшествияВоронежская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Гусев (губернатор)Россия
 
 
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