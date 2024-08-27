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После пожара в квартире в Тюмени, где погибли три человека, завели дело - РИА Новости, 27.08.2024
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16:19 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/pozhar-1968786761.html
После пожара в квартире в Тюмени, где погибли три человека, завели дело
После пожара в квартире в Тюмени, где погибли три человека, завели дело - РИА Новости, 27.08.2024
После пожара в квартире в Тюмени, где погибли три человека, завели дело
Двое мальчиков и их восемнадцатилетний родственник погибли при пожаре в квартире в Тюмени во вторник, проводятся проверки, заведено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:19
2024-08-27T16:19
происшествия
россия
тюмень
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 27 авг – РИА Новости. Двое мальчиков и их восемнадцатилетний родственник погибли при пожаре в квартире в Тюмени во вторник, проводятся проверки, заведено уголовное дело, сообщает прокуратура Тюменской области. "Двадцать седьмого августа в дневное время в двухкомнатной квартире в одном из домов по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Тюмени произошел пожар, в результате которого погибли два несовершеннолетних 2015 года рождения и их родственник 2006 года рождения", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы регионального главного управления МЧС России, о пожаре в многоэтажном жилом доме сообщили очевидцы. В квартире на четвертом этаже пожарные обнаружили без признаков жизни восемнадцатилетнего парня и двух девятилетних братьев. Попытка реанимировать их не удалась - прибывшие врачи констатировали смерть. Возгорание на двух квадратных метрах ликвидировали 18 специалистов и шесть единиц техники МЧС России. На месте работают дознаватели ведомства. Организована прокурорская проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, противопожарной безопасности. Территориальный следственный отдел следственного управления СК России по Тюменской области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ).
https://ria.ru/20240815/saratov-1966408298.html
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происшествия, россия, тюмень, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тюмень, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
После пожара в квартире в Тюмени, где погибли три человека, завели дело

Прокуратура: после пожара в квартире в Тюмени, где погибли трое, завели дело

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара в многоэтажном доме в Тюмени
Место пожара в многоэтажном доме в Тюмени - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара в многоэтажном доме в Тюмени
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 27 авг – РИА Новости. Двое мальчиков и их восемнадцатилетний родственник погибли при пожаре в квартире в Тюмени во вторник, проводятся проверки, заведено уголовное дело, сообщает прокуратура Тюменской области.
"Двадцать седьмого августа в дневное время в двухкомнатной квартире в одном из домов по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Тюмени произошел пожар, в результате которого погибли два несовершеннолетних 2015 года рождения и их родственник 2006 года рождения", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы регионального главного управления МЧС России, о пожаре в многоэтажном жилом доме сообщили очевидцы. В квартире на четвертом этаже пожарные обнаружили без признаков жизни восемнадцатилетнего парня и двух девятилетних братьев. Попытка реанимировать их не удалась - прибывшие врачи констатировали смерть.
Возгорание на двух квадратных метрах ликвидировали 18 специалистов и шесть единиц техники МЧС России. На месте работают дознаватели ведомства.
Организована прокурорская проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, противопожарной безопасности. Территориальный следственный отдел следственного управления СК России по Тюменской области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ).
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ПроисшествияРоссияТюменьТюменская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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