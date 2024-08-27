https://ria.ru/20240827/pozhar-1968786761.html
После пожара в квартире в Тюмени, где погибли три человека, завели дело
После пожара в квартире в Тюмени, где погибли три человека, завели дело - РИА Новости, 27.08.2024
После пожара в квартире в Тюмени, где погибли три человека, завели дело
Двое мальчиков и их восемнадцатилетний родственник погибли при пожаре в квартире в Тюмени во вторник, проводятся проверки, заведено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:19
2024-08-27T16:19
2024-08-27T16:19
происшествия
россия
тюмень
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968761980_29:0:847:460_1920x0_80_0_0_f2de6d802bc9c0db7f1a03ac2c517889.jpg
ТЮМЕНЬ, 27 авг – РИА Новости. Двое мальчиков и их восемнадцатилетний родственник погибли при пожаре в квартире в Тюмени во вторник, проводятся проверки, заведено уголовное дело, сообщает прокуратура Тюменской области. "Двадцать седьмого августа в дневное время в двухкомнатной квартире в одном из домов по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Тюмени произошел пожар, в результате которого погибли два несовершеннолетних 2015 года рождения и их родственник 2006 года рождения", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы регионального главного управления МЧС России, о пожаре в многоэтажном жилом доме сообщили очевидцы. В квартире на четвертом этаже пожарные обнаружили без признаков жизни восемнадцатилетнего парня и двух девятилетних братьев. Попытка реанимировать их не удалась - прибывшие врачи констатировали смерть. Возгорание на двух квадратных метрах ликвидировали 18 специалистов и шесть единиц техники МЧС России. На месте работают дознаватели ведомства. Организована прокурорская проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, противопожарной безопасности. Территориальный следственный отдел следственного управления СК России по Тюменской области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ).
https://ria.ru/20240815/saratov-1966408298.html
https://ria.ru/20240706/saratov-1957949074.html
россия
тюмень
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968761980_167:0:780:460_1920x0_80_0_0_deb554e945399061afb492219ef76fd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тюмень, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тюмень, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
После пожара в квартире в Тюмени, где погибли три человека, завели дело
Прокуратура: после пожара в квартире в Тюмени, где погибли трое, завели дело