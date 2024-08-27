https://ria.ru/20240827/pozhar-1968786761.html

После пожара в квартире в Тюмени, где погибли три человека, завели дело

После пожара в квартире в Тюмени, где погибли три человека, завели дело - РИА Новости, 27.08.2024

После пожара в квартире в Тюмени, где погибли три человека, завели дело

Двое мальчиков и их восемнадцатилетний родственник погибли при пожаре в квартире в Тюмени во вторник, проводятся проверки, заведено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:19

2024-08-27T16:19

2024-08-27T16:19

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тюмень

тюменская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 27 авг – РИА Новости. Двое мальчиков и их восемнадцатилетний родственник погибли при пожаре в квартире в Тюмени во вторник, проводятся проверки, заведено уголовное дело, сообщает прокуратура Тюменской области. "Двадцать седьмого августа в дневное время в двухкомнатной квартире в одном из домов по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Тюмени произошел пожар, в результате которого погибли два несовершеннолетних 2015 года рождения и их родственник 2006 года рождения", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы регионального главного управления МЧС России, о пожаре в многоэтажном жилом доме сообщили очевидцы. В квартире на четвертом этаже пожарные обнаружили без признаков жизни восемнадцатилетнего парня и двух девятилетних братьев. Попытка реанимировать их не удалась - прибывшие врачи констатировали смерть. Возгорание на двух квадратных метрах ликвидировали 18 специалистов и шесть единиц техники МЧС России. На месте работают дознаватели ведомства. Организована прокурорская проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, противопожарной безопасности. Территориальный следственный отдел следственного управления СК России по Тюменской области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ).

https://ria.ru/20240815/saratov-1966408298.html

https://ria.ru/20240706/saratov-1957949074.html

россия

тюмень

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происшествия, россия, тюмень, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)