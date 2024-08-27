https://ria.ru/20240827/pozhar-1968761635.html

При пожаре в Тюмени погибли три человека

При пожаре в Тюмени погибли три человека - РИА Новости, 27.08.2024

При пожаре в Тюмени погибли три человека

Двое детей и восемнадцатилетний юноша погибли при пожаре в Тюмени, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T15:06

2024-08-27T15:06

2024-08-27T15:10

происшествия

тюмень

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Двое детей и восемнадцатилетний юноша погибли при пожаре в Тюмени, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Тюмени на пожаре погибли три человека. На улице 50 лет ВЛКСМ очевидцы сообщили о пожаре в многоэтажном жилом доме. В квартире на четвертом этаже сотрудники МЧС России обнаружили без признаков жизни трех братьев: старшему 18 лет, двоим по девять лет. Их пытались реанимировать огнеборцы, но прибывшие врачи констатировали лишь смерть", - говорится в сообщении.Отмечается, что из задымленного подъезда на свежий воздух также вывели двоих жильцов.В настоящий момент возгорание на двух квадратных метрах ликвидировали 18 специалистов и шесть единиц техники МЧС России, на месте работают дознаватели ведомства.

https://ria.ru/20240827/peterburg-1968708696.html

тюмень

россия

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происшествия, тюмень, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)