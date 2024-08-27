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При пожаре в Тюмени погибли три человека - РИА Новости, 27.08.2024
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15:06 27.08.2024 (обновлено: 15:10 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/pozhar-1968761635.html
При пожаре в Тюмени погибли три человека
При пожаре в Тюмени погибли три человека - РИА Новости, 27.08.2024
При пожаре в Тюмени погибли три человека
Двое детей и восемнадцатилетний юноша погибли при пожаре в Тюмени, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:06
2024-08-27T15:10
происшествия
тюмень
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Двое детей и восемнадцатилетний юноша погибли при пожаре в Тюмени, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Тюмени на пожаре погибли три человека. На улице 50 лет ВЛКСМ очевидцы сообщили о пожаре в многоэтажном жилом доме. В квартире на четвертом этаже сотрудники МЧС России обнаружили без признаков жизни трех братьев: старшему 18 лет, двоим по девять лет. Их пытались реанимировать огнеборцы, но прибывшие врачи констатировали лишь смерть", - говорится в сообщении.Отмечается, что из задымленного подъезда на свежий воздух также вывели двоих жильцов.В настоящий момент возгорание на двух квадратных метрах ликвидировали 18 специалистов и шесть единиц техники МЧС России, на месте работают дознаватели ведомства.
https://ria.ru/20240827/peterburg-1968708696.html
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происшествия, тюмень, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тюмень, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Тюмени погибли три человека

Двое детей и 18-летний парень погибли при пожаре в Тюмени

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара в многоэтажном доме в Тюмени
Место пожара в многоэтажном доме в Тюмени - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара в многоэтажном доме в Тюмени
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Двое детей и восемнадцатилетний юноша погибли при пожаре в Тюмени, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"В Тюмени на пожаре погибли три человека. На улице 50 лет ВЛКСМ очевидцы сообщили о пожаре в многоэтажном жилом доме. В квартире на четвертом этаже сотрудники МЧС России обнаружили без признаков жизни трех братьев: старшему 18 лет, двоим по девять лет. Их пытались реанимировать огнеборцы, но прибывшие врачи констатировали лишь смерть", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из задымленного подъезда на свежий воздух также вывели двоих жильцов.
В настоящий момент возгорание на двух квадратных метрах ликвидировали 18 специалистов и шесть единиц техники МЧС России, на месте работают дознаватели ведомства.
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ПроисшествияТюменьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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