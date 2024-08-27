https://ria.ru/20240827/pozhar-1968666596.html

Ситуация с лесным пожаром под Феодосией стабилизируется

Ситуация с лесным пожаром под Феодосией стабилизируется - РИА Новости, 27.08.2024

Ситуация с лесным пожаром под Феодосией стабилизируется

Ситуация с лесным пожаром под Феодосией стабилизируется, за ночь с понедельника на вторник его площадь не увеличилась и составила 150 гектаров, тушение пожара... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:46

2024-08-27T09:46

2024-08-27T10:34

феодосия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ситуация с лесным пожаром под Феодосией стабилизируется, за ночь с понедельника на вторник его площадь не увеличилась и составила 150 гектаров, тушение пожара продолжается, в том числе с помощью авиации, информирует МЧС РФ в своем Telegram-канале.Сухая растительность загорелась в районе Феодосии на плато Тепе-Оба в воскресенье. Площадь пожара, который распространился из-за сильного ветра, несмотря на усилия пожарников и лесников, составляла 45, затем 75 гектаров, а к вечеру понедельника выросла до 150 гектаров. Работу пожарных, лесников и волонтеров осложняет сильный порывистый ветер, на отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар. Число привлеченных к борьбе с огнем к вечеру понедельника увеличилось до 480 человек, привлечено более 100 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России."Ситуация с лесным пожаром под Феодосией стабилизируется. За ночь площадь не увеличилась: лесная подстилка горит на 65 гектарах, сухая растительность - на 85 гектарах", - говорится в сообщении.В ГУ МЧС по региону уточнили, что во время утреннего облета авиацией МЧС России новых открытых очагов горения не выявлено. На данный момент скорость ветра в районе пожара составляет 5-6 метров в секунду.Отмечается, что за вторник авиация МЧС России сбросила 50 тонн воды. Всего за время борьбы с огнем сброшено более 550 тонн, на месте работают более 500 специалистов и 150 единиц техники, в том числе ведомственные вертолеты Ми-8.

https://ria.ru/20240826/pozhar-1968553428.html

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феодосия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия