https://ria.ru/20240827/poroshok-1968741690.html
Wildberries опровергла данные об изъятии 38 тонн контрафактного порошка
Wildberries опровергла данные об изъятии 38 тонн контрафактного порошка - РИА Новости, 27.08.2024
Wildberries опровергла данные об изъятии 38 тонн контрафактного порошка
Wildberries опроверг изъятие со своих складов 38 тонн контрафактной бытовой химии: эта информация не соответствует действительности, кроме того, сам маркетплейс РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:13
2024-08-27T14:13
2024-08-27T14:22
россия
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
wildberries
происшествия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Wildberries опроверг изъятие со своих складов 38 тонн контрафактной бытовой химии: эта информация не соответствует действительности, кроме того, сам маркетплейс реализует целый ряд мер для борьбы с распространением такой продукции, говорится в сообщении компании. Ранее во вторник начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова сообщила, что в Московской области выявили более 38 тонн контрафакта, продававшегося на маркетплейсе под видом известных брендов бытовой химии, сумма ущерба превысила 6,3 миллиона рублей. Ряд Telegram-каналов и СМИ писали, что контрафакт был найден на складе Wildberries. "Распространяемая информация в ряде СМИ и Telegram каналах об изъятии 38 тонн порошка со складов Wildberries не соответствует действительности. Со складов маркетплейса не производилось изъятия такой продукции. Маркетплейс всегда сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает содействие", - говорится в сообщении маркетплейса. Как указали в Wildberries, несмотря на то, что принимая оферту, продавцы маркетплейса подтверждают, что их товары соответствуют всем нормам законодательства РФ и правилам площадки, на маркетплейсе реализованы дополнительные механизмы защиты правообладателей. "Так, на Wildberries действует сервис "Цифровой арбитраж". Он позволяет владельцам брендов напрямую связываться с продавцами и проверять документы на товар. Если продавец не может их предоставить, маркетплейс скрывает такие товары с онлайн-витрины. В случае выявления реализации запрещенной продукции, маркетплейс принимает незамедлительные меры по устранению таких нарушений", — добавили в компании.
https://ria.ru/20231115/wildberries-1909598280.html
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россия, московская область (подмосковье), татьяна петрова, wildberries, происшествия
Россия, Московская область (Подмосковье), Татьяна Петрова, Wildberries, Происшествия
Wildberries опровергла данные об изъятии 38 тонн контрафактного порошка
Wildberries опровергла данные об изъятии 38 т контрафактного порошка со склада
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Wildberries опроверг изъятие со своих складов 38 тонн контрафактной бытовой химии: эта информация не соответствует действительности, кроме того, сам маркетплейс реализует целый ряд мер для борьбы с распространением такой продукции, говорится в сообщении компании.
Ранее во вторник начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова
сообщила, что в Московской области
выявили более 38 тонн контрафакта, продававшегося на маркетплейсе под видом известных брендов бытовой химии, сумма ущерба превысила 6,3 миллиона рублей. Ряд Telegram-каналов и СМИ писали, что контрафакт был найден на складе Wildberries.
"Распространяемая информация в ряде СМИ и Telegram каналах об изъятии 38 тонн порошка со складов Wildberries не соответствует действительности. Со складов маркетплейса не производилось изъятия такой продукции. Маркетплейс всегда сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает содействие", - говорится в сообщении маркетплейса.
Как указали в Wildberries, несмотря на то, что принимая оферту, продавцы маркетплейса подтверждают, что их товары соответствуют всем нормам законодательства РФ и правилам площадки, на маркетплейсе реализованы дополнительные механизмы защиты правообладателей.
"Так, на Wildberries действует сервис "Цифровой арбитраж". Он позволяет владельцам брендов напрямую связываться с продавцами и проверять документы на товар. Если продавец не может их предоставить, маркетплейс скрывает такие товары с онлайн-витрины. В случае выявления реализации запрещенной продукции, маркетплейс принимает незамедлительные меры по устранению таких нарушений", — добавили в компании.