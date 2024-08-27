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Магаданские волонтеры сплели больше полутысячи масксетей для бойцов СВО - РИА Новости, 27.08.2024
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Надежные люди
 
14:52 27.08.2024
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Магаданские волонтеры сплели больше полутысячи масксетей для бойцов СВО
Магаданские волонтеры сплели больше полутысячи масксетей для бойцов СВО - РИА Новости, 27.08.2024
Магаданские волонтеры сплели больше полутысячи масксетей для бойцов СВО
Волонтеры Магаданской области сплели больше полутысячи маскировочных сетей для нужд участников специальной военной операции, сообщает Telegram-канал волонтеров... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:52
2024-08-27T14:52
надежные люди
магаданская область
сво
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МАГАДАН, 27 авг - РИА Новости. Волонтеры Магаданской области сплели больше полутысячи маскировочных сетей для нужд участников специальной военной операции, сообщает Telegram-канал волонтеров "Сети-49". "Колымские волонтеры сплели 516 масксетей, собрали более 150 тысяч рублей, отправили шесть полотен "осень" на фронт и принялись за маскировку двадцать на тридцать метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что большая сеть, 516-я по счету, размером девять на три метра была сплетена всего за два дня. Шесть сетей расцветки "осень" волонтеры повезли в зону СВО. "Впереди у нас основные закупки цветов "чернозем" и коричневый, которые просят бойцы, их мы закажем в Питере, как только наберем нужную сумму. Этот материал также будет отправлен в колымские поселки и магаданские организации, активно участвующие в плетении маскировочных сетей", - отмечается в Telegram-канале магаданских волонтеров.
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магаданская область, сво
Надежные люди, Магаданская область, СВО

Магаданские волонтеры сплели больше полутысячи масксетей для бойцов СВО

© Фото : Telegram/Сети 49Магаданские волонтеры сплели больше полутысячи масксетей для бойцов СВО
Магаданские волонтеры сплели больше полутысячи масксетей для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Telegram/Сети 49
Магаданские волонтеры сплели больше полутысячи масксетей для бойцов СВО
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МАГАДАН, 27 авг - РИА Новости. Волонтеры Магаданской области сплели больше полутысячи маскировочных сетей для нужд участников специальной военной операции, сообщает Telegram-канал волонтеров "Сети-49".
"Колымские волонтеры сплели 516 масксетей, собрали более 150 тысяч рублей, отправили шесть полотен "осень" на фронт и принялись за маскировку двадцать на тридцать метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что большая сеть, 516-я по счету, размером девять на три метра была сплетена всего за два дня. Шесть сетей расцветки "осень" волонтеры повезли в зону СВО.
"Впереди у нас основные закупки цветов "чернозем" и коричневый, которые просят бойцы, их мы закажем в Питере, как только наберем нужную сумму. Этот материал также будет отправлен в колымские поселки и магаданские организации, активно участвующие в плетении маскировочных сетей", - отмечается в Telegram-канале магаданских волонтеров.
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