https://ria.ru/20240827/pomosch-1968755191.html

Магаданские волонтеры сплели больше полутысячи масксетей для бойцов СВО

Магаданские волонтеры сплели больше полутысячи масксетей для бойцов СВО - РИА Новости, 27.08.2024

Магаданские волонтеры сплели больше полутысячи масксетей для бойцов СВО

Волонтеры Магаданской области сплели больше полутысячи маскировочных сетей для нужд участников специальной военной операции, сообщает Telegram-канал волонтеров... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:52

2024-08-27T14:52

2024-08-27T14:52

надежные люди

магаданская область

сво

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МАГАДАН, 27 авг - РИА Новости. Волонтеры Магаданской области сплели больше полутысячи маскировочных сетей для нужд участников специальной военной операции, сообщает Telegram-канал волонтеров "Сети-49". "Колымские волонтеры сплели 516 масксетей, собрали более 150 тысяч рублей, отправили шесть полотен "осень" на фронт и принялись за маскировку двадцать на тридцать метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что большая сеть, 516-я по счету, размером девять на три метра была сплетена всего за два дня. Шесть сетей расцветки "осень" волонтеры повезли в зону СВО. "Впереди у нас основные закупки цветов "чернозем" и коричневый, которые просят бойцы, их мы закажем в Питере, как только наберем нужную сумму. Этот материал также будет отправлен в колымские поселки и магаданские организации, активно участвующие в плетении маскировочных сетей", - отмечается в Telegram-канале магаданских волонтеров.

https://ria.ru/20240827/pomosch-1968731374.html

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

магаданская область, сво