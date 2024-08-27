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Финансовую помощь оказали 49 тысячам жителей Курской области - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/pomosch-1968752150.html
Финансовую помощь оказали 49 тысячам жителей Курской области
Финансовую помощь оказали 49 тысячам жителей Курской области - РИА Новости, 27.08.2024
Финансовую помощь оказали 49 тысячам жителей Курской области
Финансовую помощь в связи с ситуацией в Курской области уже получили более 49 тысяч человек на сумму 741 миллиона рублей, сообщается в официальном... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:46
2024-08-27T14:46
специальная военная операция на украине
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Финансовую помощь в связи с ситуацией в Курской области уже получили более 49 тысяч человек на сумму 741 миллиона рублей, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России. Уточняется, что ведомство продолжает проведение мероприятий в рамках правового режима КТО, действующего на территории Курской области. "За сутки через портал госуслуг принято около 2 тысяч заявлений. Произведены выплаты по более чем 13 тысячам ранее поданных заявлений, на общую сумму порядка 198 миллионов рублей. Всего финансовую помощь уже получили более 49 тысяч человек на сумму 741 миллион рублей", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Финансовую помощь оказали 49 тысячам жителей Курской области

МЧС: финпомощь на 714 млн руб получили более 49 тысяч жителей Курской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск Курской области, созданном для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов
Жители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск Курской области, созданном для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск Курской области, созданном для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Финансовую помощь в связи с ситуацией в Курской области уже получили более 49 тысяч человек на сумму 741 миллиона рублей, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.
Уточняется, что ведомство продолжает проведение мероприятий в рамках правового режима КТО, действующего на территории Курской области.
"За сутки через портал госуслуг принято около 2 тысяч заявлений. Произведены выплаты по более чем 13 тысячам ранее поданных заявлений, на общую сумму порядка 198 миллионов рублей. Всего финансовую помощь уже получили более 49 тысяч человек на сумму 741 миллион рублей", - говорится в сообщении.
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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