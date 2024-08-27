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Финансовую помощь оказали 49 тысячам жителей Курской области
Финансовую помощь оказали 49 тысячам жителей Курской области - РИА Новости, 27.08.2024
Финансовую помощь оказали 49 тысячам жителей Курской области
Финансовую помощь в связи с ситуацией в Курской области уже получили более 49 тысяч человек на сумму 741 миллиона рублей, сообщается в официальном... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:46
2024-08-27T14:46
2024-08-27T14:46
специальная военная операция на украине
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Финансовую помощь в связи с ситуацией в Курской области уже получили более 49 тысяч человек на сумму 741 миллиона рублей, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России. Уточняется, что ведомство продолжает проведение мероприятий в рамках правового режима КТО, действующего на территории Курской области. "За сутки через портал госуслуг принято около 2 тысяч заявлений. Произведены выплаты по более чем 13 тысячам ранее поданных заявлений, на общую сумму порядка 198 миллионов рублей. Всего финансовую помощь уже получили более 49 тысяч человек на сумму 741 миллион рублей", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Финансовую помощь оказали 49 тысячам жителей Курской области
МЧС: финпомощь на 714 млн руб получили более 49 тысяч жителей Курской области