https://ria.ru/20240827/pomosch-1968752150.html

Финансовую помощь оказали 49 тысячам жителей Курской области

Финансовую помощь оказали 49 тысячам жителей Курской области - РИА Новости, 27.08.2024

Финансовую помощь оказали 49 тысячам жителей Курской области

Финансовую помощь в связи с ситуацией в Курской области уже получили более 49 тысяч человек на сумму 741 миллиона рублей, сообщается в официальном... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:46

2024-08-27T14:46

2024-08-27T14:46

специальная военная операция на украине

курская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Финансовую помощь в связи с ситуацией в Курской области уже получили более 49 тысяч человек на сумму 741 миллиона рублей, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России. Уточняется, что ведомство продолжает проведение мероприятий в рамках правового режима КТО, действующего на территории Курской области. "За сутки через портал госуслуг принято около 2 тысяч заявлений. Произведены выплаты по более чем 13 тысячам ранее поданных заявлений, на общую сумму порядка 198 миллионов рублей. Всего финансовую помощь уже получили более 49 тысяч человек на сумму 741 миллион рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

курская область

россия

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курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия