https://ria.ru/20240827/pokushenie-1968639297.html

Некоторые фигуранты дела о покушении на Симоньян частично признали вину

Некоторые фигуранты дела о покушении на Симоньян частично признали вину - РИА Новости, 27.08.2024

Некоторые фигуранты дела о покушении на Симоньян частично признали вину

Несколько фигурантов дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак частично признали... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T02:05

2024-08-27T02:05

2024-08-27T07:41

маргарита симоньян

ксения собчак

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Несколько фигурантов дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак частично признали вину, говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.Как следует из документов, в частности, пятерым арестованным были предъявлены обвинения в хулиганстве, трое из них признали свою вину частично.Ранее в СМИ сообщалось, что главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела участников данной группировки.В середине июля прошлого года ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Собчак.В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания. У преступников изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Злоумышленники подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.По делу арестовали восемь фигурантов.В июле в СМИ сообщалось, что Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела участников этой группировки.

https://ria.ru/20240826/pokushenie-1968421255.html

https://ria.ru/20240816/prilepin-1966609787.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

маргарита симоньян, ксения собчак, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия