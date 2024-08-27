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Некоторые фигуранты дела о покушении на Симоньян частично признали вину - РИА Новости, 27.08.2024
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02:05 27.08.2024 (обновлено: 07:41 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/pokushenie-1968639297.html
Некоторые фигуранты дела о покушении на Симоньян частично признали вину
Некоторые фигуранты дела о покушении на Симоньян частично признали вину - РИА Новости, 27.08.2024
Некоторые фигуранты дела о покушении на Симоньян частично признали вину
Несколько фигурантов дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак частично признали... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T02:05
2024-08-27T07:41
маргарита симоньян
ксения собчак
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Несколько фигурантов дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак частично признали вину, говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.Как следует из документов, в частности, пятерым арестованным были предъявлены обвинения в хулиганстве, трое из них признали свою вину частично.Ранее в СМИ сообщалось, что главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела участников данной группировки.В середине июля прошлого года ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Собчак.В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания. У преступников изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Злоумышленники подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.По делу арестовали восемь фигурантов.В июле в СМИ сообщалось, что Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела участников этой группировки.
https://ria.ru/20240826/pokushenie-1968421255.html
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маргарита симоньян, ксения собчак, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Маргарита Симоньян, Ксения Собчак, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Некоторые фигуранты дела о покушении на Симоньян частично признали вину

Ряд фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак частично признали вину

© Sputnik | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Несколько фигурантов дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак частично признали вину, говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Как следует из документов, в частности, пятерым арестованным были предъявлены обвинения в хулиганстве, трое из них признали свою вину частично.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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Вчера, 05:25
Ранее в СМИ сообщалось, что главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела участников данной группировки.
В середине июля прошлого года ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Собчак.
В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания. У преступников изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Злоумышленники подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
По делу арестовали восемь фигурантов.
В июле в СМИ сообщалось, что Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела участников этой группировки.
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Маргарита СимоньянКсения СобчакФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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