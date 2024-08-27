https://ria.ru/20240827/pokazaniya-1968814312.html
Суд заслушал показания о геноциде народов СССР нацистами
Суд заслушал показания о геноциде народов СССР нацистами - РИА Новости, 27.08.2024
Суд заслушал показания о геноциде народов СССР нацистами
Тульский областной суд на заседании по иску об установлении факта геноцида народов СССР нацистами во время Великой Отечественной войны заслушал показания... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:55
2024-08-27T17:55
2024-08-27T17:55
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ТУЛА, 27 авг – РИА Новости. Тульский областной суд на заседании по иску об установлении факта геноцида народов СССР нацистами во время Великой Отечественной войны заслушал показания специалистов, рассказавших о злодеяниях фашистско-немецких захватчиков в Донском, Кимовском, Алексинском и Узловском районах региона, сообщила пресс-служба облсуда в своем Telegram-канале. Заявление по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в суд направил прокурор Тульской области Александр Грицаенко. Оно подано в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, восстановления исторической справедливости. Рассмотрение началось 8 августа. Во вторник прошло четвертое заседание. Первым выступил методист МБУК "Кимовский историко-краеведческий музей им. В.А.Юдина" Владимир Ермолаев, который рассказал, как фашисты сожгли здания госорганов и общественных организаций, а также разрушили предприятия, больницы, школы и библиотеки. "Перед отступлением Епифань была превращена немецкими захватчиками в руины. В связи с чем, в документах Нюрнбергского процесса Епифань включена в список городов СССР, наиболее пострадавших во время немецко-фашистской оккупации", - говорится в сообщении. Начальник сектора по архивной работе, комитета культуры, спорта и молодежной политики администрации МО города Донской Надежда Перехожева в суде сообщила, что многочисленные факты злодеяний немецко-фашистских захватчиков установлены и на территории Донского. По данным пресс-службы областного суда, специалист в области истории и обществознания Алексей Демидов в свои показания включил подробности расстрелов жителей населенных пунктов Алексинского района. Он уточнил, что в рабочем поселке Мышега фашисты расстреляли 22 человек, в поселке Пристань и в деревне Гремицы – по 17 человек. Краевед Иван Земсков, выступая на заседании, рассказал, что во время оккупации в Узловском районе было разрушено 134 промышленных предприятия, 307 жилых домов, пять больниц, пять амбулаторий, а также десять детских садов. По данным Генеральной прокуратуры РФ, общее число жертв и пострадавших за период оккупации нацистами Тульской области, превысило 15 тысяч человек. Размер материального ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками, в переводе на нынешний курс составляет 26 триллионов рублей.
https://radiosputnik.ru/20240621/dokumenty-1954057316.html
https://ria.ru/20240620/germaniya-1954313577.html
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тульская область, игорь краснов, донской, тульский областной суд, россия, общество, ссср
Тульская область, Игорь Краснов, Донской, Тульский областной суд, Россия, Общество, СССР
Суд заслушал показания о геноциде народов СССР нацистами
Суд заслушал показания специалистов по делу о геноциде народов СССР нацистами
ТУЛА, 27 авг – РИА Новости.
Тульский областной суд
на заседании по иску об установлении факта геноцида народов СССР нацистами во время Великой Отечественной войны заслушал показания специалистов, рассказавших о злодеяниях фашистско-немецких захватчиков в Донском, Кимовском, Алексинском и Узловском районах региона, сообщила пресс-служба облсуда в своем Telegram-канале.
Заявление по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова
в суд направил прокурор Тульской области
Александр Грицаенко. Оно подано в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, восстановления исторической справедливости. Рассмотрение началось 8 августа.
Во вторник прошло четвертое заседание. Первым выступил методист МБУК "Кимовский историко-краеведческий музей им. В.А.Юдина" Владимир Ермолаев, который рассказал, как фашисты сожгли здания госорганов и общественных организаций, а также разрушили предприятия, больницы, школы и библиотеки.
"Перед отступлением Епифань была превращена немецкими захватчиками в руины. В связи с чем, в документах Нюрнбергского процесса Епифань включена в список городов СССР, наиболее пострадавших во время немецко-фашистской оккупации", - говорится в сообщении.
Начальник сектора по архивной работе, комитета культуры, спорта и молодежной политики администрации МО города Донской Надежда Перехожева в суде сообщила, что многочисленные факты злодеяний немецко-фашистских захватчиков установлены и на территории Донского.
По данным пресс-службы областного суда, специалист в области истории и обществознания Алексей Демидов в свои показания включил подробности расстрелов жителей населенных пунктов Алексинского района
. Он уточнил, что в рабочем поселке Мышега фашисты расстреляли 22 человек, в поселке Пристань и в деревне Гремицы – по 17 человек.
Краевед Иван Земсков, выступая на заседании, рассказал, что во время оккупации в Узловском районе было разрушено 134 промышленных предприятия, 307 жилых домов, пять больниц, пять амбулаторий, а также десять детских садов.
По данным Генеральной прокуратуры РФ, общее число жертв и пострадавших за период оккупации нацистами Тульской области, превысило 15 тысяч человек. Размер материального ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками, в переводе на нынешний курс составляет 26 триллионов рублей.