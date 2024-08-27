https://ria.ru/20240827/pogoda-1968654908.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 27.08.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Небольшая облачность, без дождей и до плюс 31 градуса ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T08:11
2024-08-27T08:11
2024-08-27T08:11
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Небольшая облачность, без дождей и до плюс 31 градуса ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон, который медленно отходит на юго-восток. В Москве и по области ожидается небольшая облачность, без дождей. Днем в столице плюс 29-31 градус, в Подмосковье - от 26 до 31 градуса тепла", - рассказал синоптик. Он уточнил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно выше нормы, барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20240825/pogoda-1968353107.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Леус: в Москве во вторник ожидается небольшая облачность и до плюс 31 градуса