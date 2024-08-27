https://ria.ru/20240827/pogoda-1968654908.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 27.08.2024

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Небольшая облачность, без дождей и до плюс 31 градуса ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T08:11

2024-08-27T08:11

2024-08-27T08:11

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888023237_0:231:2994:1916_1920x0_80_0_0_775349808a33173492379d04a97876ef.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Небольшая облачность, без дождей и до плюс 31 градуса ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон, который медленно отходит на юго-восток. В Москве и по области ожидается небольшая облачность, без дождей. Днем в столице плюс 29-31 градус, в Подмосковье - от 26 до 31 градуса тепла", - рассказал синоптик. Он уточнил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно выше нормы, барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20240825/pogoda-1968353107.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус