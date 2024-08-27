https://ria.ru/20240827/podmoskove-1968703475.html
Еще одна бригада врачей из Подмосковья направилась в Курскую область
Еще одна бригада врачей из Подмосковья направилась в Курскую область - РИА Новости, 27.08.2024
Еще одна бригада врачей из Подмосковья направилась в Курскую область
Еще одна подмосковная бригада врачей, состоящая из 18 человек, направилась в Курскую область для оказания медицинской помощи нуждающимся, сообщил министр... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:13
2024-08-27T12:13
2024-08-27T12:13
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Еще одна подмосковная бригада врачей, состоящая из 18 человек, направилась в Курскую область для оказания медицинской помощи нуждающимся, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Это не первая бригада, направленная в Курскую область для оказания медицинской помощи. Так, ранее в поддержку коллегам в регион уже направлялись наши специалисты, в том числе хирурги, травматологи и реаниматологи. Сейчас на смену им отправились еще 18 врачей", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Кроме того, ранее в Курскую область было направлено семь бригад скорой медицинской помощи, добавили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20240823/podmoskove-1968082053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), курская область, алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Курская область, Алексей Сапанюк