https://ria.ru/20240827/podmoskove-1968703475.html

Еще одна бригада врачей из Подмосковья направилась в Курскую область

Еще одна бригада врачей из Подмосковья направилась в Курскую область - РИА Новости, 27.08.2024

Еще одна бригада врачей из Подмосковья направилась в Курскую область

Еще одна подмосковная бригада врачей, состоящая из 18 человек, направилась в Курскую область для оказания медицинской помощи нуждающимся, сообщил министр... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:13

2024-08-27T12:13

2024-08-27T12:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

курская область

алексей сапанюк

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Еще одна подмосковная бригада врачей, состоящая из 18 человек, направилась в Курскую область для оказания медицинской помощи нуждающимся, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Это не первая бригада, направленная в Курскую область для оказания медицинской помощи. Так, ранее в поддержку коллегам в регион уже направлялись наши специалисты, в том числе хирурги, травматологи и реаниматологи. Сейчас на смену им отправились еще 18 врачей", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Кроме того, ранее в Курскую область было направлено семь бригад скорой медицинской помощи, добавили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20240823/podmoskove-1968082053.html

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курская область

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), курская область, алексей сапанюк