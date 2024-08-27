https://ria.ru/20240827/perepiska-1968706387.html

В Кремле не используют ни один мессенджер для служебной переписки

В Кремле не используют ни один мессенджер для служебной переписки - РИА Новости, 27.08.2024

В Кремле не используют ни один мессенджер для служебной переписки

В Кремле не используют ни один мессенджер для служебной переписки, это было бы нарушением служебных правил и этики, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:26

2024-08-27T12:26

2024-08-27T12:26

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россия

азербайджан

павел дуров

дмитрий песков

telegram

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В Кремле не используют ни один мессенджер для служебной переписки, это было бы нарушением служебных правил и этики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Мы в администрации в служебных целях ни один мессенджер не используем, потому что это было бы просто нарушением служебных правил и служебной этики. Естественно, никто никого ничего чистить не призывает", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, просили ли сотрудников Кремля "чистить переписки" в Telegram на фоне ареста его основателя Павла Дурова. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.

https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html

россия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, азербайджан, павел дуров, дмитрий песков, telegram