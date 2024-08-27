https://ria.ru/20240827/perepiska-1968706387.html
В Кремле не используют ни один мессенджер для служебной переписки
В Кремле не используют ни один мессенджер для служебной переписки - РИА Новости, 27.08.2024
В Кремле не используют ни один мессенджер для служебной переписки
В Кремле не используют ни один мессенджер для служебной переписки, это было бы нарушением служебных правил и этики, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:26
2024-08-27T12:26
2024-08-27T12:26
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В Кремле не используют ни один мессенджер для служебной переписки, это было бы нарушением служебных правил и этики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Мы в администрации в служебных целях ни один мессенджер не используем, потому что это было бы просто нарушением служебных правил и служебной этики. Естественно, никто никого ничего чистить не призывает", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, просили ли сотрудников Кремля "чистить переписки" в Telegram на фоне ареста его основателя Павла Дурова. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, азербайджан, павел дуров, дмитрий песков, telegram
Технологии, Россия, Азербайджан, Павел Дуров, Дмитрий Песков, Telegram
В Кремле не используют ни один мессенджер для служебной переписки
Песков: Кремль не использует ни один мессенджер для служебной переписки