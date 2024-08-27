https://ria.ru/20240827/patrushev-1968724590.html

Патрушев призвал активизировать работу по морской деятельности в регионах

Патрушев призвал активизировать работу по морской деятельности в регионах - РИА Новости, 27.08.2024

Патрушев призвал активизировать работу по морской деятельности в регионах

Региональные советы по морской деятельности должны играть важную роль в реализации морской деятельности РФ, заявил помощник президента России, председатель... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T13:26

2024-08-27T13:26

2024-08-27T13:26

россия

николай патрушев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908084744_0:0:3482:1959_1920x0_80_0_0_07b8a29ce9bc6e1bf9b6dc93b1d81370.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Региональные советы по морской деятельности должны играть важную роль в реализации морской деятельности РФ, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Социально-экономическое развитие, а в ряде случаев и жизнедеятельность российских приморских территорий, напрямую зависит от эффективной реализации морской деятельности. Поэтому важно обеспечить гармоничное и сбалансированное развитие морской деятельности на функциональных и региональных направлениях национальной морской политики", - сказал Патрушев на первом заседании Морской коллегии. "В этих вопросах важную роль должны играть региональные советы по морской деятельности, созданные в приморских субъектах России. Хочу обратиться к губернаторам – членам Морской коллегии: необходимо активизировать работу этих советов, вывести ее на новый уровень, обеспечить взаимодействие с Морской коллегией Российской Федерации и её советами для совместного решения наиболее актуальных проблем", - добавил он. Координацией работы по этим и другим вопросам будет заниматься Совет по развитию и обеспечению морской деятельности РФ, отметил Патрушев.

https://ria.ru/20240827/patrushev-1968723472.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, николай патрушев