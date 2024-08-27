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Патрушев призвал активизировать работу по морской деятельности в регионах - РИА Новости, 27.08.2024
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13:26 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/patrushev-1968724590.html
Патрушев призвал активизировать работу по морской деятельности в регионах
Патрушев призвал активизировать работу по морской деятельности в регионах - РИА Новости, 27.08.2024
Патрушев призвал активизировать работу по морской деятельности в регионах
Региональные советы по морской деятельности должны играть важную роль в реализации морской деятельности РФ, заявил помощник президента России, председатель... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:26
2024-08-27T13:26
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Региональные советы по морской деятельности должны играть важную роль в реализации морской деятельности РФ, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Социально-экономическое развитие, а в ряде случаев и жизнедеятельность российских приморских территорий, напрямую зависит от эффективной реализации морской деятельности. Поэтому важно обеспечить гармоничное и сбалансированное развитие морской деятельности на функциональных и региональных направлениях национальной морской политики", - сказал Патрушев на первом заседании Морской коллегии. "В этих вопросах важную роль должны играть региональные советы по морской деятельности, созданные в приморских субъектах России. Хочу обратиться к губернаторам – членам Морской коллегии: необходимо активизировать работу этих советов, вывести ее на новый уровень, обеспечить взаимодействие с Морской коллегией Российской Федерации и её советами для совместного решения наиболее актуальных проблем", - добавил он. Координацией работы по этим и другим вопросам будет заниматься Совет по развитию и обеспечению морской деятельности РФ, отметил Патрушев.
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россия, николай патрушев
Россия, Николай Патрушев
Патрушев призвал активизировать работу по морской деятельности в регионах

Патрушев: регионы должны играть важную роль в реализации морской деятельности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСекретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Региональные советы по морской деятельности должны играть важную роль в реализации морской деятельности РФ, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Социально-экономическое развитие, а в ряде случаев и жизнедеятельность российских приморских территорий, напрямую зависит от эффективной реализации морской деятельности. Поэтому важно обеспечить гармоничное и сбалансированное развитие морской деятельности на функциональных и региональных направлениях национальной морской политики", - сказал Патрушев на первом заседании Морской коллегии.
"В этих вопросах важную роль должны играть региональные советы по морской деятельности, созданные в приморских субъектах России. Хочу обратиться к губернаторам – членам Морской коллегии: необходимо активизировать работу этих советов, вывести ее на новый уровень, обеспечить взаимодействие с Морской коллегией Российской Федерации и её советами для совместного решения наиболее актуальных проблем", - добавил он.
Координацией работы по этим и другим вопросам будет заниматься Совет по развитию и обеспечению морской деятельности РФ, отметил Патрушев.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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