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Патрушев заявил о подготовке Западом терактов на территории России - РИА Новости, 27.08.2024
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13:13 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/patrushev-1968722085.html
Патрушев заявил о подготовке Западом терактов на территории России
Патрушев заявил о подготовке Западом терактов на территории России - РИА Новости, 27.08.2024
Патрушев заявил о подготовке Западом терактов на территории России
Иностранные спецслужбы организуют теракты на территории России, направленные против ее стратегически важных объектов морской инфраструктуры, заявил помощник... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:13
2024-08-27T13:13
россия
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Иностранные спецслужбы организуют теракты на территории России, направленные против ее стратегически важных объектов морской инфраструктуры, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "США и их союзники стремятся воспрепятствовать доступу нашей страны к ресурсам Мирового океана, лишить или ограничить наши возможности использовать важные морские транспортные коммуникации. Наращивают военно-морское присутствие в ключевых районах Мирового океана и в акваториях, непосредственно прилегающих к территории России", - сказал Патрушев на первом заседании Морской коллегии. "Иностранными спецслужбами организуются террористические акты на территории нашей страны, направленные против стратегически важных объектов морской инфраструктуры", - отметил он. Политика западных стран также нацелена на сдерживание морской экономической деятельности России, добавил помощник президента. "Задержание или арест российских судов, введение вторичных санкций в отношении компаний, выполняющих перевозки в интересах нашей страны, прекращение поставок судового оборудования и приостановка строительства российских судов на зарубежных вервях, - всё это формирует существенные угрозы для безопасности России", - указал Патрушев. "Развернута кампания по дискредитации морской деятельности России, особенно в высоких широтах. Экологическая повестка используется как способ давления и продвижения своих интересов", - добавил он. В этих условиях требуется проведение целенаправленной и скоординированной морской политики, сказал Патрушев. "Важно определить эффективные меры по преодолению рисков и угроз национальным интересам и безопасности России. Обеспечить комплексный подход к государственному управлению, единство и связанность целей и задач развития морской деятельности", - резюмировал он.
https://ria.ru/20240708/zapad-1958296825.html
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россия, николай патрушев, безопасность
Россия, Николай Патрушев, Безопасность
Патрушев заявил о подготовке Западом терактов на территории России

Патрушев: Запад организует теракты против объектов морской инфраструктуры РФ

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Иностранные спецслужбы организуют теракты на территории России, направленные против ее стратегически важных объектов морской инфраструктуры, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"США и их союзники стремятся воспрепятствовать доступу нашей страны к ресурсам Мирового океана, лишить или ограничить наши возможности использовать важные морские транспортные коммуникации. Наращивают военно-морское присутствие в ключевых районах Мирового океана и в акваториях, непосредственно прилегающих к территории России", - сказал Патрушев на первом заседании Морской коллегии.
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"Иностранными спецслужбами организуются террористические акты на территории нашей страны, направленные против стратегически важных объектов морской инфраструктуры", - отметил он.
Политика западных стран также нацелена на сдерживание морской экономической деятельности России, добавил помощник президента.
"Задержание или арест российских судов, введение вторичных санкций в отношении компаний, выполняющих перевозки в интересах нашей страны, прекращение поставок судового оборудования и приостановка строительства российских судов на зарубежных вервях, - всё это формирует существенные угрозы для безопасности России", - указал Патрушев.
"Развернута кампания по дискредитации морской деятельности России, особенно в высоких широтах. Экологическая повестка используется как способ давления и продвижения своих интересов", - добавил он.
В этих условиях требуется проведение целенаправленной и скоординированной морской политики, сказал Патрушев. "Важно определить эффективные меры по преодолению рисков и угроз национальным интересам и безопасности России. Обеспечить комплексный подход к государственному управлению, единство и связанность целей и задач развития морской деятельности", - резюмировал он.
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