https://ria.ru/20240827/patrushev-1968722085.html

Патрушев заявил о подготовке Западом терактов на территории России

Патрушев заявил о подготовке Западом терактов на территории России - РИА Новости, 27.08.2024

Патрушев заявил о подготовке Западом терактов на территории России

Иностранные спецслужбы организуют теракты на территории России, направленные против ее стратегически важных объектов морской инфраструктуры, заявил помощник... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T13:13

2024-08-27T13:13

2024-08-27T13:13

россия

николай патрушев

безопасность

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Иностранные спецслужбы организуют теракты на территории России, направленные против ее стратегически важных объектов морской инфраструктуры, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "США и их союзники стремятся воспрепятствовать доступу нашей страны к ресурсам Мирового океана, лишить или ограничить наши возможности использовать важные морские транспортные коммуникации. Наращивают военно-морское присутствие в ключевых районах Мирового океана и в акваториях, непосредственно прилегающих к территории России", - сказал Патрушев на первом заседании Морской коллегии. "Иностранными спецслужбами организуются террористические акты на территории нашей страны, направленные против стратегически важных объектов морской инфраструктуры", - отметил он. Политика западных стран также нацелена на сдерживание морской экономической деятельности России, добавил помощник президента. "Задержание или арест российских судов, введение вторичных санкций в отношении компаний, выполняющих перевозки в интересах нашей страны, прекращение поставок судового оборудования и приостановка строительства российских судов на зарубежных вервях, - всё это формирует существенные угрозы для безопасности России", - указал Патрушев. "Развернута кампания по дискредитации морской деятельности России, особенно в высоких широтах. Экологическая повестка используется как способ давления и продвижения своих интересов", - добавил он. В этих условиях требуется проведение целенаправленной и скоординированной морской политики, сказал Патрушев. "Важно определить эффективные меры по преодолению рисков и угроз национальным интересам и безопасности России. Обеспечить комплексный подход к государственному управлению, единство и связанность целей и задач развития морской деятельности", - резюмировал он.

https://ria.ru/20240708/zapad-1958296825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, николай патрушев, безопасность