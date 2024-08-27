https://ria.ru/20240827/paris-1968746582.html

Захарова прокомментировала позицию Парижа по ситуации с задержанием Дурова

Захарова прокомментировала позицию Парижа по ситуации с задержанием Дурова - РИА Новости, 27.08.2024

Захарова прокомментировала позицию Парижа по ситуации с задержанием Дурова

Французское руководство своими заявлениями по вопросу задержания основателя Telegram Павла Дурова демонстрирует не пренебрежение, а уничтожение ранее... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:30

2024-08-27T14:30

2024-08-27T14:30

в мире

павел дуров

эммануэль макрон

мария захарова

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Французское руководство своими заявлениями по вопросу задержания основателя Telegram Павла Дурова демонстрирует не пренебрежение, а уничтожение ранее декларируемых ценностей, включая свободу слова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Официальный Париж демонстрирует не пренебрежение, а уничтожение ранее декларируемых ценностей, включая свободу слова", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она обратила внимание на заявления французского президента Эммануэля Макрона по вопросу задержания Дурова. "Ощущение, что у Макрона Олимпиада не закончилась, и он продолжает демонстрировать "истинное лицо Франции". Понравилось ещё и то, что до его заявления МИД Франции объяснил отказ комментировать ситуацию вокруг основателя Telegram "уважением к судебной системе Франции". Получается, Макрон судебную систему Франции не уважает?" - отметила Захарова. В прошлую субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло, когда он выходил из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. До его окончания Дуров должен предстать перед судом или быть отпущен на свободу. На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут выносить судьи. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240827/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

https://ria.ru/20240826/mask-1968385717.html

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в мире, павел дуров, эммануэль макрон, мария захарова, задержание павла дурова во франции